Aficionado que invadió el ring en la México reaparece en redes y ¿se disculpa?

La polémica del domingo 18 de enero en la Arena México fue sin duda la intromisión de un aficionado a la lucha de Bandido en contra de Templario. Su presencia en el ring generó muchas dudas, pues apenas pudo ingresar, el norteamericano trató de lanzarse de la tercera cuerda como si fuera parte de la función.

En los videos con distintas perspectivas que se comenzaron a hacer virales en redes sociales, algunos usuarios pusieron sobre la mesa la posibilidad de que el hombre, ahora reconocido como Ronalds Danilovs, fuera un luchador sorpresa dentro del combate, pero eso ya ha sido negado por muchas fuentes.

Ronalds fue capturado por la seguridad | Captura de pantalla

¿Qué dijo Ronalds en su 'disculpa'?

El video por sí solo es algo extraño, ya que en realidad no hay una disculpa o una explicación por parte de Danilovs, en él, simplemente se puede observar como lee unas oraciones, las cuales también publicó en la sección de comentarios.

"Internet reduce los momentos. La realidad es más compleja. Lugares como este cargan historia, emoción, identidad. En línea, todo se convierte en un titular. En la vida real, se trata de presencia, de límites, y de cómo las personas se mueven dentro de ellos. La lucha libre no es solo un espectáculo. Es cultura viva. Esa diferencia importa", redactó.

Los comentarios, como era de esperarse fueron prácticamente todos en contra de Ronalds, pues no entienden cuál fue el mensaje que quiso dar, o si en realidad sus palabras tenían la intención de ser una disculpa. Uno de los comentarios es un tanto más largo y en él, un usuario intenta explicarle a Danilovs el porqué estuvo mal su intento de lanzamiento.

Otro detalle que vale la pena destacar es que el aficionado ha cambiado su foto de perfil en su cuenta de TikTok, eligiendo una captura de pantalla de uno de los videos que se han viralizado con respecto a esta situación, dicha foto lo muestra a él en la cima de la tercera cuerda.

Diferencia de opiniones

A pesar de que en la gran mayoría de los comentarios se puede entender que no hay respeto por lo que Ronalds Danilovs hizo, hay un comentario en específico que ha desatado un poco de polémica, pues dicho comentario celebra lo que el fanático hizo: "Tienes que hacer story time… ching** que te metiste, vi la noticia estuvo bueno".

'Pelea' en los comentarios | Captura de TIkTok

Ante esto, las respuestas han dejado claro que no comparten el punto de vista de este usuario, pues describen la situación como "una completa falta de respeto".