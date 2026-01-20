¿Sergio Bueno regresa a dirigir en Liga MX? Esto es lo que se sabe

Han terminado ya tres jornadas del Clausura 2023 tan solo dos semanas después de haber comenzado el torneo y las sorpresas ya se han hecho presentes, pues un antiguo técnico de Liga MX apunta a regresar después de un tiempo largo de ausencia.

Sergio Bueno es el nombre que suena para estar de vuelta en el certamen mexicano y no podría ser de otra manera, pues estaría de regreso para sumarse a un proyecto complicado, el cual además tiene algunos problemas de 'permanencia' en el primer semestre del 2026.

Bueno apunta a llegar a los Cañoneros | Imago7

¿A dónde llegaría?

Con información de David Medrano, Mazatlán tiene en la mira a Sergio Bueno para que regrese a dirigir en Liga MX; sin embargo, por el momento no está confirmado, aunque el mal arranque de los Cañoneros podría acercar al estratega colimense al equipo mazatleco, sustituyendo a Christian Ramírez.

Los usuarios ya han comenzado a reaccionar al respecto, teniendo comentarios encontrados, pues para algunos es una buena noticia, mientras que para otros sería una llegada acorde a la actualidad del equipo, considerándolo algo malo, pues todo apunta a que el Clausura 2026 será el último torneo de Mazatlán en la Primera División para la llegada de Atlante, equipo que casualmente es el último al que ha dirigido el mexicano.

Mazatlán es el último lugar de la tabla | Imago7

Las opiniones al respecto de la posible llegada de Sergio Bueno se han argumentado con base en su historial, pues a pesar de ser un entrenador bastante conocido en el futbol mexicano, desde 2018 no ha tomado a un equipo de ninguna categoría, manteniéndose alejado durante los últimos años, haciendo de este un regreso esperado, pero con precaución al respecto.

La amplia trayectoria de Sergio Bueno en el futbol mexicano

Sergio Bueno es uno de los entrenadores con mayor recorrido en la Liga MX, con una carrera que abarca más de dos décadas dirigiendo a múltiples instituciones del futbol nacional. A lo largo de los años ha pasado por equipos históricos como Atlas, Cruz Azul, Santos Laguna, León, Puebla, Querétaro, Jaguares, Chiapas FC, Necaxa, San Luis y Morelia, entre otros, acumulando una experiencia considerable tanto en torneos cortos como en procesos de reconstrucción deportiva.

Se esperan más noticias al respecto | Imago7

Uno de los rasgos más característicos de su carrera ha sido su capacidad para asumir proyectos de corto y mediano plazo, en contextos complicados o de transición. Sergio Bueno ha dirigido equipos en distintas etapas institucionales, desde clubes que buscaban consolidarse hasta otros inmersos en luchas por permanencia, registrando números variables pero dejando huella como un técnico conocedor del entorno y la idiosincrasia del futbol mexicano.

Su etapa más reciente se dio con Atlante en la Liga de Expansión MX, donde asumió el cargo con la intención de aportar orden y experiencia a un club histórico que busca regresar a Primera División, algo que podría conseguir a expensas de el posible nuevo equipo de Bueno.