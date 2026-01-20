Estadio Hidalgo en Pachuca será sede de las Finales de importante torneo internacional

La ciudad mexicana de Pachuca será sede de las finales de la Copa de Campeones W 2025/26, informó el martes la CONCACAF

Associated Press (AP)
20 de Enero de 2026

La ciudad mexicana de Pachuca será sede de las finales de la Copa de Campeones W 2025/26, informó el martes la CONCACAF.

Pachuca, localizada a unos 90 kilómetros (unas 55 millas) al noreste de la capital mexicana, será anfitriona de cuatro partidos, dos semifinales, el partido por el tercer lugar, además de la final del torneo.

“Estamos muy complacidos de dar vida a otra emocionante edición de las Finales de la Copa de Campeones W, mientras continuamos con el desarrollo del principal torneo de clubes femeninos de nuestra región”, dijo Víctor Montagliani, el presidente del ente rector de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

En las finales del torneo de clubes de mujeres participan los clubes mexicanos América y Pachuca, así como los estadounidenses Gotham FC —las campeonas defensoras— y Washington Spirit.

En una de las semifinales, América enfrentará a Gotham FC y Washington irá contra Pachuca en la otra.

Esos dos encuentros se realizarán el 20 de mayo y la final y el encuentro por el tercer lugar serán el 23, ambos en el estadio Hidalgo, de Pachuca.

“Consideramos que el estadio Hidalgo es una sede excepcional para albergar los cuatro partidos finales, y agradecemos a Pachuca y a su equipo directivo por su compromiso con este evento y con el fútbol femenino”, agregó Montagliani.

Esta es la segunda edición del torneo femenino de clubes de la CONCACAF. Gotham FC venció a Tigres de México en la final del año pasado.

