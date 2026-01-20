“Hay que hablar de estos temas”: Damián Alcázar revive el caso de El Mochaorejas en una serie

La plataforma ViX prepara el estreno de una serie inspirada en la historia de Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, uno de los criminales más temidos de México en los años noventa. El personaje principal es interpretado por Damián Alcázar, quien encabeza un elenco que reconstruye uno de los episodios más oscuros de la historia criminal del país.

La producción toma como base la investigación periodística de Olga Wornat, trabajo que, de acuerdo con el productor, fue clave para construir los guiones. Esta documentación permitió desarrollar una narrativa sólida y contextualizada, enfocada no solo en el criminal, sino también en el entorno social, las víctimas y el trabajo de las autoridades.

Damián Alcázar da vida a Daniel Arizmendi López, “El Mochaorejas”, en una serie basada en hechos reales./ Georgina Sánchez

¿De qué trata la serie sobre “El Mochaorejas”?

La serie aborda el ascenso y la caída de Arizmendi López, así como el impacto que sus crímenes tuvieron en la sociedad mexicana. La historia se desarrolla desde múltiples puntos de vista, mostrando cómo operaba la red criminal y cómo se vivía el clima de miedo e inseguridad durante esa época.

Damián Alcázar señaló que es necesario hablar de estos temas y no darles la espalda, ya que forman parte de una realidad que debe ser revisada y comprendida. Su interpretación busca mostrar la complejidad del personaje sin justificar sus actos, apostando por una mirada crítica y responsable.

La producción está inspirada en la investigación periodística de Olga Wornat sobre uno de los casos criminales más impactantes de los años 90./ Georgina Sánchez

Elenco, enfoque actoral y visión creativa

La actriz Giovanna Zacarías expresó su agradecimiento por formar parte del proyecto y destacó que se trata de un producto de alta calidad, que evita caer en el melodrama y apuesta por una narrativa cuidada y respetuosa. Subrayó que el enfoque del proyecto permite reflexionar sin recurrir a exageraciones.

La serie busca abordar el tema del crimen sin glorificar la violencia, según explicaron sus creadores./ Georgina Sánchez

Por su parte, Scarlet Gruber compartió que el reto actoral fue enorme, ya que interpreta a una de las víctimas y gran parte de su trabajo se desarrolla con los ojos vendados, lo que exigió un nivel de entrega física y emocional distinto a otros proyectos.

El actor Alberto Estrella coincidió en la importancia de contar con un equipo creativo sólido y con una visión clara, señalando que el trabajo de los actores debe ir más allá del guion y comprometerse con la historia que se está contando. Afirmó que se trata de un proyecto que vale la pena ver por su profundidad y tratamiento.

La serie sobre “El Mochaorejas” se suma a las producciones que revisitan casos reales desde una perspectiva reflexiva, apostando por la calidad narrativa y actoral, y buscando generar conversación sobre temas que marcaron a la sociedad mexicana y que aún resuenan en la memoria colectiva.