El Vive Latino crece (literalmente): estos son los nuevos espacios nunca antes habilitados

La vieja escuela no está peleada con las nuevas generaciones de rock. Este año encontraron un lugar donde ambas tribus pueden convivir en paz y con el único objetivo de entretener al público que estará presente en los escenarios del Vive Latino 2026.

Y para aderezar esta nueva edición del festival, la comedia y la lucha libre llegan más fuertes en un nuevo espacio que se adaptó para que más gente pueda reír a carcajadas o le grite a su luchador favorito.

El Vive Latino 2026 reunirá a distintas generaciones del rock en un mismo espacio, apostando por la convivencia y la diversidad musical. / OCESA

“Nos vamos a ampliar un poco a lo que era el antiguo lago del complejo de la Magdalena Mixuca, nos dieron chance de ampliarnos para allá. Entonces esa curva, que nosotros llamamos la curva plana, pues queda más libre y podemos mover la Casa Comedy y la Lucha Libre para allá. Esto va a permitir mejor flujo, vamos a crear otra estación de comida y para descansar, y eso va a enriquecer más el festival”, reveló Jordi Puig, director del Vive Latino.

La comedia y la lucha libre contarán con un nuevo espacio dentro del festival para mejorar el flujo y la experiencia del público. / Jorge Reyes

La importancia de la cultura

Jordi, además, destacó lo importante que es consumir cultura hoy en día, cuando no está pasando por buenos momentos. Así que acercarse a la música, los libros y el cine ayudará a tener una mejor sociedad. Y que el Vive Latino ha contribuido con ese acercamiento.

“Gracias a esas acciones hemos tenido carpas de cine, librerías, arte sonoro, escenarios únicos de géneros especiales y, gracias a esa reacción, hemos podido ser puntuales con presentaciones únicas en el escenario principal, como los homenajes a José José y Gustavo Cerati”, expuso.

Lo que no puede faltar

Para esta nueva edición del próximo 14 y 15 de marzo, se contempla de nuevo Volumen 2 de Música para Volar, donde los artistas pop de épocas pasadas se unen con los rockeros del momento. Pero hasta ahora sigue siendo una sorpresa quiénes estarán en esta ocasión.

También regresa el Mercadillo, las Zonas de ONGs y se mantienen Los Momentos Indios, donde músicos de diferentes bandas se reúnen para rendirle tributo a otros grupos o simplemente echar el palomazo.

Para que el público regrese seguro a casa, continúa el transporte de Regreso Seguro y Ticket2Ride, que te llevan a varios puntos de la Ciudad de México para acercarte a tu hogar.

El Vive Latino 2026 será el próximo 14 y 15 de marzo. / OCESA

Bandas con historias

Para la edición 2026 se presentarán bandas legendarias como Maldita Vecindad y Santa Sabina, que resaltaron la importancia del festival para seguir con el legado que comenzaron hace décadas y que hacen de un público más pensante.

“El Vive Latino nos ha ido convocando para ser personas más sintipensantes”, mencionó Roco, de Maldita Vecindad.

Roco, vocalista de Maldita Vecindad, resaltó el carácter reflexivo y social que ha promovido el Vive Latino a lo largo de los años. / OCESA

“Creo que es una oportunidad de encontrarnos a nosotros y reconectar con el público, hacíamos más rituales que conciertos y estamos tratando de hacerlo más rocanrolero, invocando las ausencias”, remató Poncho, de Santa Sabina.