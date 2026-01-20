¿A qué hora inicia la huelga del Trolebús, Cablebús y Tren Ligero en CDMX?

Si vives en la Ciudad de México, toma tus precauciones, porque todo indica que desde el primer minuto de este miércoles 21 de enero entrarán en huelga los trabajadores sindicalizados del Servicio de Transportes Eléctricos (STE). Esto implicaría la suspensión del servicio de Trolebús, Cablebús y Tren Ligero, afectando a miles de capitalinos.

La huelga de trabajadores estallará a primera hora de este miércoles 21 de enero/X: @David_SantiagoH

Huelga del STE iniciaría a partir de la medianoche

Luego de meses de negociaciones con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y ante la falta de acuerdos, el sindicato del STE cumplirá su advertencia de suspender actividades a partir de las 00:00 horas del miércoles 21 de enero.

¿Qué exigen los trabajadores del STE?

Los 2 mil 700 trabajadores afiliados al sindicato del Servicio de Transportes Eléctricos exigen, principalmente, un incremento salarial del 10%, adicional al aumento del 13% al salario mínimo federal, al considerar que se encuentran entre los empleados peor remunerados del Gobierno capitalino.

Los empleados de transportes eléctricos exigen una mejora de sueldos/Pixabay

Principales exigencias del sindicato

Ajustes salariales acordes a la inflación

Actualización de prestaciones laborales

Mejoras en las condiciones de seguridad laboral

Atención a insumos esenciales y modificaciones en los contratos de trabajo

Los transportes que dejarían de dar servicio son el Trolebús, Tren Ligero y Cablebús/X: @STECDMX

Miles de usuarios resultarían afectados

De no alcanzarse un acuerdo, la huelga impactaría a cientos de miles de usuarios diarios.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad y el INEGI, a finales de 2025:

Trolebús : promedio de 314 mil usuarios diarios

: promedio de Cablebús : alrededor de 121 mil 800 usuarios al día

: alrededor de Tren Ligero: aproximadamente 90 mil 392 pasajeros diarios

Son miles de usuarios los que a diario utilizan estos tres medios de transporte/Pixabay

Rutas que dejarían de operar en CDMX

Trolebús (STE)

Línea 1 (Eje Central) : Chapultepec – Pantitlán

: Chapultepec – Pantitlán Línea 3 (Eje 7/7A Sur) : Av. Revolución – Av. Universidad

: Av. Revolución – Av. Universidad Línea 4 : Blvd. Puerto Aéreo – El Rosario

: Blvd. Puerto Aéreo – El Rosario Línea 5 : San Felipe de Jesús – Metro Hidalgo (extendido a Reforma)

: San Felipe de Jesús – Metro Hidalgo (extendido a Reforma) Línea 6 : El Rosario – Chapultepec

: El Rosario – Chapultepec Línea 7 : Tláhuac – Metro Insurgentes

: Tláhuac – Metro Insurgentes Línea 8 (Circuito Politécnico) : Unidad Profesional Zacatenco

: Unidad Profesional Zacatenco Otras rutas: Chalco – Santa Marta, Constitución de 1917 – Mixcoac, entre otras

Cablebús

Línea 1 : Indios Verdes – Cuautepec (Gustavo A. Madero)

: Indios Verdes – Cuautepec (Gustavo A. Madero) Línea 2 : Santa Marta – Constitución de 1917 (Iztapalapa)

: Santa Marta – Constitución de 1917 (Iztapalapa) Línea 3: Los Pinos / Constituyentes – Vasco de Quiroga (Miguel Hidalgo – Álvaro Obregón)

Tren Ligero