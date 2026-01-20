¿A qué hora inicia la huelga del Trolebús, Cablebús y Tren Ligero en CDMX?

Si vives en la Ciudad de México, toma tus precauciones, porque todo indica que desde el primer minuto de este miércoles 21 de enero entrarán en huelga los trabajadores sindicalizados del Servicio de Transportes Eléctricos (STE). Esto implicaría la suspensión del servicio de Trolebús, Cablebús y Tren Ligero, afectando a miles de capitalinos.
Huelga del STE iniciaría a partir de la medianoche
Luego de meses de negociaciones con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y ante la falta de acuerdos, el sindicato del STE cumplirá su advertencia de suspender actividades a partir de las 00:00 horas del miércoles 21 de enero.
¿Qué exigen los trabajadores del STE?
Los 2 mil 700 trabajadores afiliados al sindicato del Servicio de Transportes Eléctricos exigen, principalmente, un incremento salarial del 10%, adicional al aumento del 13% al salario mínimo federal, al considerar que se encuentran entre los empleados peor remunerados del Gobierno capitalino.
Principales exigencias del sindicato
- Ajustes salariales acordes a la inflación
- Actualización de prestaciones laborales
- Mejoras en las condiciones de seguridad laboral
- Atención a insumos esenciales y modificaciones en los contratos de trabajo
Miles de usuarios resultarían afectados
De no alcanzarse un acuerdo, la huelga impactaría a cientos de miles de usuarios diarios.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad y el INEGI, a finales de 2025:
- Trolebús: promedio de 314 mil usuarios diarios
- Cablebús: alrededor de 121 mil 800 usuarios al día
- Tren Ligero: aproximadamente 90 mil 392 pasajeros diarios
Rutas que dejarían de operar en CDMX
Trolebús (STE)
- Línea 1 (Eje Central): Chapultepec – Pantitlán
- Línea 3 (Eje 7/7A Sur): Av. Revolución – Av. Universidad
- Línea 4: Blvd. Puerto Aéreo – El Rosario
- Línea 5: San Felipe de Jesús – Metro Hidalgo (extendido a Reforma)
- Línea 6: El Rosario – Chapultepec
- Línea 7: Tláhuac – Metro Insurgentes
- Línea 8 (Circuito Politécnico): Unidad Profesional Zacatenco
- Otras rutas: Chalco – Santa Marta, Constitución de 1917 – Mixcoac, entre otras
Cablebús
- Línea 1: Indios Verdes – Cuautepec (Gustavo A. Madero)
- Línea 2: Santa Marta – Constitución de 1917 (Iztapalapa)
- Línea 3: Los Pinos / Constituyentes – Vasco de Quiroga (Miguel Hidalgo – Álvaro Obregón)
Tren Ligero
- Línea F: Tasqueña – Xochimilco (por Calzada de Tlalpan y Av. México-Xochimilco).