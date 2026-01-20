Nominaciones Premios Oscar 2026: Fecha, hora, y dónde ver el anuncio de películas seleccionadas

Comienza la cuenta regresiva para los Premios Oscar 2026: antes de que Hollywood celebre la entrega de estatuillas en marzo, millones de cinéfilos están a la expectativa de conocer qué películas, actores y creadores competirán por los premios. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó los detalles oficiales para el esperado anuncio de nominaciones, que marcará el inicio formal de la temporada de premios.

El anuncio se transmitirá en vivo a nivel mundial. / AP

¿Cuándo se anuncian las nominaciones del Oscar 2026?

Las nominaciones para la 98ª edición de los Premios Oscar se darán a conocer el jueves 22 de enero de 2026. Esta fecha se ha establecido tradicionalmente como el momento en el que la Academia revela qué films y talentos competirán por el mayor reconocimiento del cine a nivel mundial.

Las nominaciones marcan el inicio de la recta final rumbo a los Oscar. / AP

¿A qué hora ver el anuncio (hora de México)?

Si quieres seguir el anuncio desde México, deberás estar listo temprano:

07:30 a.m. (hora del centro de México) será el momento en que comience la transmisión oficial del anuncio.

Este horario corresponde a la transmisión desde el Samuel Goldwyn Theater en Beverly Hills, donde se presentarán los nominados en las principales categorías del cine.

Películas y actores conocerán si entran a la competencia. / AP

¿Dónde ver el anuncio de nominaciones en vivo?

El anuncio de las nominaciones al Oscar 2026 podrá seguirse en vivo y de forma gratuita a través de varias plataformas:

YouTube Oficial de los Premios Oscar (transmisión global y gratuita)

Redes sociales de la Academia (Instagram, X/TikTok, Facebook)

Televisión abierta en México , incluyendo señal de Azteca 7

Sitio web oficial de la Academia (Oscar.com / Oscars.org)

Además, varios portales de entretenimiento estarán cubriendo el anuncio en tiempo real con resúmenes y análisis de las nominaciones.

El cine mundial pondrá los ojos en el anuncio oficial. / AP

¿Qué viene después del anuncio?

Una vez revelados los nominados, se abre oficialmente la temporada de premios, con la mirada puesta en la gala principal que tendrá lugar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde finalmente se entregarán las estatuillas doradas a las películas y artistas ganadores.