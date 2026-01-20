¿Quieres olvidarte del Hoy No Circula? Esto debes pagar y cumplir para el holograma 00 en 2026

El holograma 00 forma parte del programa de verificación vehicular de la Ciudad de México y está diseñado para reconocer a los automóviles con bajo impacto ambiental. Este distintivo se otorga principalmente a vehículos nuevos o con tecnologías que cumplen estándares estrictos de emisiones, lo que les permite acceder a beneficios exclusivos dentro de la capital.

El holograma 00 permite a ciertos vehículos circular todos los días en la CDMX sin restricciones del programa Hoy No Circula./ Pixabay

Uno de los principales atractivos del holograma 00 es que exenta a los autos de la verificación semestral durante varios periodos, lo que representa un ahorro de tiempo y evita trámites constantes para los propietarios. Además, se convierte en una ventaja clave para quienes circulan diariamente por la ciudad.

¿Cuánto cuesta el holograma 00 en la CDMX durante 2026?

Para el año 2026, el precio del holograma 00 se verá impactado por el ajuste anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). A partir de febrero, el costo del trámite se calculará con el nuevo valor de esta unidad, lo que generará un incremento respecto al precio vigente en enero.

El costo estimado del holograma 00 será de alrededor de 660 pesos más IVA, lo que da un total aproximado de 760 pesos. Durante el primer mes del año, el precio se mantiene ligeramente por debajo de esa cifra, por lo que algunos automovilistas podrían optar por adelantar el trámite.

Solo los autos que cumplen con criterios de bajas emisiones pueden obtener el holograma 00./ Sedema

Este pago cubre la verificación correspondiente y la entrega del distintivo, siempre y cuando el vehículo cumpla con los criterios establecidos por las autoridades ambientales.

¿Quiénes pueden obtener el holograma 00 y qué beneficios ofrece?

No todos los autos pueden acceder al holograma 00. Para obtenerlo, el vehículo debe estar incluido en el listado oficial de unidades elegibles, el cual considera factores como el tipo de motor, el año del modelo y el nivel de emisiones contaminantes.

El trámite se realiza en verificentros autorizados, donde el automóvil es sometido a pruebas físico-mecánicas y de emisiones. Solo aquellos que superan estas evaluaciones pueden recibir el distintivo.

El trámite del holograma 00 se realiza en verificentros autorizados de la Ciudad de México./ Sedema

Entre los beneficios más importantes del holograma 00 se encuentra la libre circulación todos los días, sin importar terminación de placas ni contingencias ambientales, además de la exención del programa Hoy No Circula.

Aunque el holograma 00 brinda ventajas importantes, las autoridades recuerdan que el buen estado del vehículo sigue siendo fundamental para mantener bajos niveles de contaminación y contribuir a la mejora de la calidad del aire en la CDMX.