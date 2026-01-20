¿Qué es el sadfishing? La tendencia de mostrar sufrimiento en redes para buscar atención

En el mundo digital actual, la forma en que compartimos nuestras emociones cambió mucho con las redes sociales. Ya no solo publicamos momentos felices: también hay quienes exhiben su sufrimiento o vulnerabilidad en público con la intención de generar reacciones del público. A esta práctica se le conoce como sadfishing, una tendencia que plantea preguntas sobre empatía, autenticidad y los límites de la vida privada en Internet.

La nueva tendencia de mostrar el sufrimiento en redes sociales. / iStock

¿Qué significa exactamente sadfishing?

El término sadfishing combina las palabras “sad” (triste) y “fishing” (pescar), y describe la acción de mostrar o exagerar el sufrimiento emocional en redes sociales para atraer atención, compasión o apoyo de otras personas. La idea es “pescar” una respuesta emocional de los demás mediante publicaciones que apuntan a generar likes, comentarios empáticos o mensajes de consuelo.

Este fenómeno suele aparecer en plataformas como TikTok e Instagram, donde compartir emociones y experiencias personales es parte fundamental del contenido diario. En muchos casos, las publicaciones de dolor emocional van acompañadas de lágrimas, confesiones íntimas o declaraciones fuertes con el objetivo explícito de provocar reacciones en el público.

Plataformas como TikTok e Instagram han impulsado este tipo de contenidos. / iStock

¿Por qué se popularizó esta tendencia?

Las redes sociales no solo son espacios para compartir fotos y videos: también funcionan como entornos donde muchas personas buscan sentirse vistas y aceptadas. En este contexto, recibir comentarios de apoyo o reacciones solidarias puede fortalecer la sensación de pertenecer o ser comprendido por otros.

Sin embargo, esta dinámica también tiene un lado más complejo. En algunos casos, la línea entre expresar tristeza de forma honesta y hacerlo con la intención de obtener atención puede volverse difusa, generando debate sobre la autenticidad de lo que se comparte en redes.

El debate sobre el sadfishing pone sobre la mesa cómo influyen las redes sociales en la salud emocional. / iStock

Riesgos y debates alrededor del sadfishing

Aunque algunos defienden que compartir emociones en línea es una forma válida de buscar apoyo, expertos en comportamiento digital señalan que el sadfishing puede tener efectos negativos. Por ejemplo:

Puede trivializar problemas serios de salud mental cuando todo se convierte en contenido.

Podría reforzar la dependencia de la validación externa , haciendo que la autoestima dependa de respuestas en línea.

En algunos casos, quienes buscan apoyo podrían enfrentarse a burlas, rechazo o acoso en redes sociales.

Estos debates muestran que la interacción emocional en redes es un tema que va más allá de modas pasajeras y refleja cómo las relaciones humanas cambian en entornos digitales.