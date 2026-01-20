Sony dejará de fabricar televisores: ¿Qué pasará con PlayStation?

Sony anunció un cambio relevante en su estrategia de negocio en el segmento de televisiones y audio para el hogar. La compañía japonesa alcanzó un acuerdo con la empresa china TCL para ceder el control operativo de su línea de TV’s Bravia, lo que marca un giro en una de las áreas históricas de la marca.

El movimiento sorprendió al sector tecnológico, ya que Sony fue durante décadas un referente en la fabricación de televisores. Sin embargo, el nuevo esquema busca optimizar costos, fortalecer la cadena de suministro y mantener la competitividad en un mercado cada vez más dominado por fabricantes asiáticos.

Sony y TCL llegaron a un acuerdo para la fabricación de televisores/Pixabay

¿Qué implica el acuerdo entre Sony y TCL?

Sony y TCL acordaron crear una empresa conjunta que se encargará del diseño, fabricación, distribución y servicio de televisores y equipos de audio para el hogar. En esta nueva compañía, TCL tendrá el 51 % del control, mientras que Sony conservará el 49 %.

Sony se ha caracterizado por la fabricación de televisiones y consolas como Play Station/Pixabay

Las futuras TV’s Bravia seguirán llevando el nombre y la tecnología de imagen y sonido de Sony, pero serán fabricadas por TCL, aprovechando su infraestructura industrial y su capacidad de producción a gran escala.

¿Cuándo comenzará a operar el nuevo modelo?

El acuerdo aún es no vinculante, pero se prevé que quede formalizado en 2026. De concretarse, la nueva empresa conjunta iniciaría operaciones a partir de abril de 2027, momento en el que las televisiones Sony pasarán oficialmente a esta nueva estructura.

Durante la transición, Sony continuará participando en el desarrollo tecnológico, especialmente en procesamiento de imagen y audio, áreas donde mantiene una fuerte reputación.

TLC es una empresa china de tecnología dedicada a la fabricación de TV's y aparatos electrónicos/TLC

Entonces, ¿Sony se va del negocio de las TV’s?

No del todo. Sony dejará de fabricar directamente sus televisores, pero no abandona la marca ni la tecnología. La compañía apuesta por un modelo similar al que ya existe en otras industrias: conservar el diseño, la ingeniería clave y el prestigio de marca, mientras delega la producción a un socio estratégico.

Este enfoque busca asegurar la permanencia de Bravia en el mercado global sin asumir los altos costos industriales.

¿Qué pasa con PlayStation?

Aquí está el punto clave para los usuarios. PlayStation no forma parte del acuerdo con TCL. La división Sony Interactive Entertainment, responsable de las consolas, videojuegos y servicios como PlayStation Plus, opera de manera independiente dentro del grupo Sony.

Esto significa que las consolas PlayStation no se verán afectadas, ni en su fabricación, desarrollo ni en su estrategia comercial. Sony mantiene el control total de su negocio de videojuegos.

Sony seguirá fabricando las consolas Play Station/Pixabay

Un ajuste estratégico, no un retiro total

El acuerdo con TCL refleja un ajuste estratégico de Sony frente a un mercado altamente competitivo. Mientras delega la producción de televisores, la empresa refuerza su enfoque en áreas clave como videojuegos, entretenimiento digital, música y cine.

Por ahora, PlayStation continúa intacta, y los cambios se limitan al negocio de TV’s y audio doméstico. Sony redefine su presencia industrial, pero conserva sus pilares tecnológicos más rentables.