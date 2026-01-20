Brenda Bezares rompe el silencio: esto hizo con los 4 millones de pesos que le regaló Mayito

La esposa de Mario Bezares explicó cómo decidió invertir el premio de 4 millones de pesos que su esposo le entregó tras ganar LCDLF México

Brenda Bezares rompe el silencio: esto hizo con los 4 millones de pesos que le regaló Mayito
Brenda Bezares habló sobre el destino de los 4 millones de pesos que Mario Bezares le regaló tras ganar el reality. | IG: @mbezares y @bbezares
Brenda Bezares, esposa del conductor Mario Bezares, habló abiertamente sobre el destino del premio de 4 millones de pesos que su esposo le regaló tras ganar la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. La decisión, que fue celebrada por algunos y criticada por otros, ha generado reacciones entre los seguidores de la pareja.

Un regalo con historia

Durante la final del reality show, Mario Bezares se coronó como ganador y, frente a cámaras, tomó la decisión de entregar el cheque completo de 4 millones de pesos a Brenda, como un gesto de amor y agradecimiento por su apoyo durante más de 30 años de matrimonio.

El momento fue emotivo y se volvió viral, ya que no solo marcó el triunfo de Mayito dentro del programa, sino también una demostración pública de afecto hacia su esposa.

¿Qué hizo Brenda con el dinero?

Contrario a varios rumores que circularon en redes sobre despilfarros o compras extravagantes, Brenda Bezares aclaró que no gastó el dinero en lujos ni en compras impulsivas. En una conversación con otras participantes del reality ¿Apostarías por mí?, señaló que el dinero está destinado a inversión con la intención de generar rendimientos a largo plazo.

Brenda respondió con franqueza a quienes criticaron su decisión, indicando:

“Nada, está en inversión, pero la gente opina de muchas cosas”.

Reacciones y especulaciones

Desde que se conoció el gesto de Mario, parte del público lanzó comentarios negativos sobre la decisión de regalar el premio. Algunos usuarios en redes insinuaron que Brenda solo buscaba aprovecharse de su fama o que no merecía el dinero. Sin embargo, la postura de la propia Brenda apunta a un uso prudente y estratégico de esos fondos.

