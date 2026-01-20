¿Cuándo y dónde ver el Slavia Praga vs Barcelona de Champions League?

La séptima fecha de la UEFA Champions League presenta un duelo atractivo entre el Slavia Praga y el FC Barcelona, un enfrentamiento que combina la intensidad del futbol de Europa del Este con la jerarquía de uno de los clubes más emblemáticos del continente. El choque se disputará en el Eden Arena, un estadio históricamente complicado para los visitantes.

Barcelona l AP

El Slavia Praga llega a este compromiso con la necesidad de sumar puntos para mantenerse con vida en la fase de liga del torneo. El conjunto checo ha hecho de su casa una fortaleza, apostando por un futbol físico, presión alta y transiciones rápidas, características que le han permitido competir de tú a tú ante rivales de mayor presupuesto.

En el plano colectivo, el Slavia se distingue por su orden táctico y disciplina defensiva. Su entrenador ha insistido en cerrar espacios por las bandas y reducir la circulación interior del rival, consciente de que el Barcelona suele encontrar ventajas a partir de la posesión y el juego entre líneas.

Hansi Flick l AP

¿Cómo llega el Barça?

Por su parte, el Barcelona afronta el duelo con la mira puesta en asegurar su clasificación a la siguiente ronda. El equipo blaugrana ha mostrado una evolución positiva a lo largo del torneo, con un estilo basado en el control del balón, la presión tras pérdida y una mayor solidez defensiva respecto a campañas anteriores.

La juventud vuelve a ser un factor clave en el conjunto catalán, respaldada por futbolistas de experiencia internacional. La combinación entre talento emergente y líderes consolidados ha permitido al Barça mantener regularidad en Europa, aunque este tipo de visitas suelen exigir máxima concentración.

Lamine Yamal l AP

Duras ausencias

Sin embargo tendrá las duras bajas de Lamine Yamal quien se pierde el juego por acumulación de tarjetas amarillas y Ferran Torres que por su parte se encuentra lesionado. Una de las buenas noticias es el regreso de Raphinha a la convocatoria de los catalanes.

En el plano estratégico, se espera un encuentro de contrastes: el Slavia apostando por el orden, el desgaste físico y el balón parado; el Barcelona buscando amplitud, circulación rápida y profundidad por los costados. Detalles puntuales podrían marcar la diferencia en un duelo que promete ser cerrado.

Con ambos equipos jugando más que tres puntos, la séptima jornada de la Champions League se perfila como una prueba de carácter y ambición. El Eden Arena será testigo de un partido que puede resultar decisivo en el destino europeo de Slavia Praga y Barcelona.

Fecha: 21 de enero

Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: HBO Max / TNT Sports