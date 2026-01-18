¡Hay Liga! Barcelona cae ante Real Sociedad y pone en peligro la cima

La Real Sociedad logró una importante victoria en Anoeta al derrotar 2-1 al Barcelona, en un encuentro donde la efectividad de los locales y la intervención del VAR fue protagonistas. El conjunto azulgrana vio cómo su margen sobre el Real Madrid se redujo a una sola unidad tras no poder sumar puntos en territorio donostiarra, dejando la disputa por el liderato en una situación de máxima proximidad.

Barcelona cae ante Real Sociedad | AP

El partido inició con un Barcelona que buscó imponer su ritmo desde los primeros minutos. En el minuto 7, la polémica se hizo presente cuando el colegiado, tras consultar con el VAR, decidió anular un gol de Fermín López por fuera de juego. A pesar de este contratiempo, el equipo de Hansi Flick continuó generando ocasiones claras a través de Dani Olmo y Pedri.

La Real Sociedad aprovechó el impulso y comenzó a ganar terreno mediante transiciones rápidas. En el minuto 32, la insistencia local dio frutos cuando Mikel Oyarzabal definió con la pierna izquierda tras una asistencia de Gonçalo Guedes. El capitán realista batió a Joan García, estableciendo el 1-0 con el que ambos equipos se retiraron al descanso tras una primera mitad de ida y vuelta constante.

En la reanudación, el Barcelona mostró una versión más agresiva y rozó el empate con un remate de Dani Olmo que se estrelló en el poste. La presión surtió efecto en el minuto 69, cuando Marcus Rashford, quien acababa de ingresar al campo, conectó un centro de Lamine Yamal para marcar de cabeza. Sin embargo, la paridad duró poco ante la respuesta inmediata del conjunto local.

Real Sociedad vence 2-1 a Barça | AP

Tan solo dos minutos después, Gonçalo Guedes volvió a poner en ventaja a la Real Sociedad con un potente disparo al ángulo tras una asistencia de Carlos Soler. Con el 2-1, el encuentro entró en una fase de alta tensión donde abundaron las amonestaciones. Flick dio entrada a Lewandowski para intentar recuperar el control ofensivo, mientras la Real reforzaba su línea defensiva para proteger el resultado.

El cierre estuvo marcado por la expulsión de Carlos Soler en el minuto 87 tras una revisión del VAR. A pesar de contar con un hombre más en el tiempo añadido, el Barcelona no logró concretar sus llegadas; Jules Koundé estrelló un cabezazo en el larguero y Álex Remiro detuvo un remate final de Roony Bardghji. La defensa local se mantuvo firme ante el asedio final de los azulgranas.

Con este resultado, el Barcelona suma su segundo tropiezo de la temporada y queda con el liderato amenazado por el Real Madrid. La derrota en San Sebastián detiene la racha positiva de los visitantes y confirma la capacidad de la Real Sociedad para competir en escenarios de alta exigencia. El campeonato entra ahora en una fase de incertidumbre con solo un punto de diferencia entre los dos primeros clasificados.