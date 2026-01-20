Credencial del Servicio Universal de Salud: Requisitos, quiénes pueden tramitarla, cuándo y cómo

El Gobierno de México presentó de manera oficial la Credencial del Servicio Universal de Salud, un documento con el que se busca que todas las personas en el país, sean o no derechohabientes, puedan acudir a cualquier institución pública de salud para recibir atención médica gratuita.
Presentan la Credencial del Servicio Universal de Salud
Fue durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum cuando se dieron a conocer los detalles de esta nueva credencial, cuyo registro comenzará en marzo y que contará con información básica del beneficiario, como nombre, edad, sexo y CURP, además de un expediente médico electrónico.
¿Cuál es el objetivo de la credencial?
El objetivo principal de la Credencial del Servicio Universal de Salud es digitalizar el sistema de salud en México y facilitar, en un proyecto de largo plazo, que cualquier persona pueda atenderse en la institución más cercana a su domicilio o centro de trabajo, ya sea del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar o de los Institutos Nacionales de Salud.
“Facilita el intercambio de información, cuando una persona acuda, poder checar cuál fue su historial médico previo, de tal manera no tener que repetir estudios (…) y garantizar el intercambio de servicios”, explicó Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.
Credencial física y versión digital
La credencial contará con versión física y digital.
La versión digital estará disponible a partir de abril, mediante una aplicación, mientras que el registro presencial iniciará en marzo y se dividirá en dos etapas, dependiendo de la entidad federativa.
Estados donde inicia el registro desde el 2 de marzo
- Baja California Sur
- Campeche
- Hidalgo
- Estado de México
- Michoacán
- Nayarit
- Puebla
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Yucatán
- Zacatecas
Estados donde inicia el registro a partir del 23 de marzo
- Baja California
- Chiapas
- Ciudad de México
- Colima
- Guerrero
- Morelos
- Oaxaca
- Quintana Roo
- Veracruz
Calendario de registro por apellido
El registro se realizará conforme a la letra inicial del primer apellido del beneficiario.
Los menores de edad podrán registrarse cualquier día, siempre que acudan con su padre, madre o tutor.
- A, B: lunes 2 y 30 de marzo
- C: martes 3, 17 y 31 de marzo
- D, E, F: miércoles 4 y 18 de marzo
- G: jueves 5 y 19 de marzo
- H, I, J, K: viernes 6 y 20 de marzo
- M: lunes 9 y 23 de marzo
- N, Ñ, O, P, Q: martes 10 y 24 de marzo
- R: miércoles 11 y 25 de marzo
- S, T, U: jueves 12 y 26 de marzo
- V, W, X, Y, Z: viernes 13 y 27 de marzo
- Rezagados A–K: sábado 7 y 21 de marzo
- Rezagados M–Z: sábado 14 y 28 de marzo
Requisitos para la Credencial del Servicio Universal de Salud
Para realizar el trámite es necesario presentar:
- Acta de nacimiento con CURP (en el caso de menores de edad)
- Identificación oficial con fotografía y CURP
- Comprobante de domicilio (aplica también para menores)
- Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor (para menores de 18 años)
¿Cómo se hace el registro?
Una vez que se den a conocer los módulos de atención, el proceso será el siguiente:
- Revisión de documentos
- Firma de consentimiento y registro de datos de contacto
- Toma de fotografía
- Llamada o mensaje de texto para indicar la fecha de entrega de la credencial
¿Qué incluye la versión digital?
Al recibir la credencial, el plástico contará con un código QR que permitirá descargar la versión digital, desde la cual se podrá consultar:
- Historial clínico
- Citas médicas y ubicación de unidades de atención
- Estudios médicos
- Recetas de medicamentos
¿Aplica en todos los estados?
En el caso de estados gobernados por partidos de oposición o que no se han integrado al IMSS-Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que solo se entregarán credenciales a personas afiliadas al IMSS o al ISSSTE.
“Dependerá de cada estado si quieren incorporar su servicio estatal de salud (…) La única condición es que sea gratuito”, explicó la mandataria.