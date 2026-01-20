Credencial del Servicio Universal de Salud: Requisitos, quiénes pueden tramitarla, cuándo y cómo

El Gobierno de México presentó de manera oficial la Credencial del Servicio Universal de Salud, un documento con el que se busca que todas las personas en el país, sean o no derechohabientes, puedan acudir a cualquier institución pública de salud para recibir atención médica gratuita.

Presentan la Credencial del Servicio Universal de Salud

Fue durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum cuando se dieron a conocer los detalles de esta nueva credencial, cuyo registro comenzará en marzo y que contará con información básica del beneficiario, como nombre, edad, sexo y CURP, además de un expediente médico electrónico.

Esta credencial contará con varios datos del derechohabiente/Gobierno de México

¿Cuál es el objetivo de la credencial?

El objetivo principal de la Credencial del Servicio Universal de Salud es digitalizar el sistema de salud en México y facilitar, en un proyecto de largo plazo, que cualquier persona pueda atenderse en la institución más cercana a su domicilio o centro de trabajo, ya sea del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar o de los Institutos Nacionales de Salud.

“Facilita el intercambio de información, cuando una persona acuda, poder checar cuál fue su historial médico previo, de tal manera no tener que repetir estudios (…) y garantizar el intercambio de servicios”, explicó Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Los requisitos para el registro son sencillos/Gobierno de México

Credencial física y versión digital

La credencial contará con versión física y digital.

La versión digital estará disponible a partir de abril, mediante una aplicación, mientras que el registro presencial iniciará en marzo y se dividirá en dos etapas, dependiendo de la entidad federativa.

Estados donde inicia el registro desde el 2 de marzo

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

Estado de México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

Estados donde inicia el registro a partir del 23 de marzo

Baja California

Chiapas

Ciudad de México

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

La etapa de registró se dividirá en dos y comenzará en marzo/Gobierno de México

Calendario de registro por apellido

El registro se realizará conforme a la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Los menores de edad podrán registrarse cualquier día, siempre que acudan con su padre, madre o tutor.

A, B : lunes 2 y 30 de marzo

: lunes 2 y 30 de marzo C : martes 3, 17 y 31 de marzo

: martes 3, 17 y 31 de marzo D, E, F : miércoles 4 y 18 de marzo

: miércoles 4 y 18 de marzo G : jueves 5 y 19 de marzo

: jueves 5 y 19 de marzo H, I, J, K : viernes 6 y 20 de marzo

: viernes 6 y 20 de marzo M : lunes 9 y 23 de marzo

: lunes 9 y 23 de marzo N, Ñ, O, P, Q : martes 10 y 24 de marzo

: martes 10 y 24 de marzo R : miércoles 11 y 25 de marzo

: miércoles 11 y 25 de marzo S, T, U : jueves 12 y 26 de marzo

: jueves 12 y 26 de marzo V, W, X, Y, Z : viernes 13 y 27 de marzo

: viernes 13 y 27 de marzo Rezagados A–K : sábado 7 y 21 de marzo

: sábado 7 y 21 de marzo Rezagados M–Z: sábado 14 y 28 de marzo

Requisitos para la Credencial del Servicio Universal de Salud

Para realizar el trámite es necesario presentar:

Acta de nacimiento con CURP (en el caso de menores de edad)

(en el caso de menores de edad) Identificación oficial con fotografía y CURP

Comprobante de domicilio (aplica también para menores)

(aplica también para menores) Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor (para menores de 18 años)

¿Cómo se hace el registro?

Una vez que se den a conocer los módulos de atención, el proceso será el siguiente:

Revisión de documentos

Firma de consentimiento y registro de datos de contacto

y registro de datos de contacto Toma de fotografía

Llamada o mensaje de texto para indicar la fecha de entrega de la credencial

¿Qué incluye la versión digital?

Al recibir la credencial, el plástico contará con un código QR que permitirá descargar la versión digital, desde la cual se podrá consultar:

Historial clínico

Citas médicas y ubicación de unidades de atención

y ubicación de unidades de atención Estudios médicos

Recetas de medicamentos

La presidenta Sheinbaum aclaró que cada estado decidirá si se afilia a este nuevo programa/Presidencia de México

¿Aplica en todos los estados?

En el caso de estados gobernados por partidos de oposición o que no se han integrado al IMSS-Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que solo se entregarán credenciales a personas afiliadas al IMSS o al ISSSTE.