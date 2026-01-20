Café, chocolate y entrada gratis: el plan perfecto para San Valentín en CDMX

La Ciudad de México recibirá a amantes del café, el cacao y el chocolate con un evento gratuito que promete sabores, talleres y actividades para todos este fin de semana de Amor y Amistad

Festival del Café y Chocolate 2026 en CDMX: plan gratis para celebrar San Valentín con sabor y experiencias
El evento ofrecerá degustaciones, talleres y actividades culturales para todo el público. | iStock
Laura Reyes Medrano
20 de Enero de 2026

Si estás buscando un plan diferente para comenzar las celebraciones de San Valentín o simplemente pasar un sábado y domingo con amigos o en familia, el Festival del Café y Chocolate 2026 llega con entrada libre y muchas actividades para todos los gustos en el corazón de la Ciudad de México.

El Festival del Café y Chocolate es una opción gratuita para celebrar San Valentín en la CDMX. / iStock
¿Qué es y dónde será el Festival del Café y Chocolate?

El Café y Chocolate Fest es un encuentro dedicado al café de especialidad, el cacao y el chocolate artesanal, que tendrá lugar los días 7 y 8 de febrero de 2026 en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, ubicado en Lic. Primo de Verdad 2, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

El horario del festival será desde las 11:00 hasta las 20:00 horas ambos días, y la entrada es gratuita para el público general.

Cafés de especialidad y chocolate artesanal serán protagonistas del festival. / iStock
Sabores, talleres y experiencias sensoriales

El festival reunirá a productores mexicanos de café y cacao que ofrecerán una amplia variedad de productos, entre ellos cafés de diferentes regiones del país, barras de chocolate artesanal, trufas, bebidas calientes y otras delicias típicas del cacao.

Además de la degustación de sabores, el evento también contará con actividades gratuitas como:

  • Talleres para elaborar tu propio chocolate artesanal

  • Catas y sesiones para aprender sobre café de especialidad

  • Cuentacuentos y actividades culturales

  • Ceremonia del cacao y experiencias sensoriales guiadas

  • Charlas y espacios para convivir en pareja, con amigos o en familia

Estas dinámicas hacen del festival una buena opción tanto para apasionados del café y el chocolate como para quienes buscan un plan especial de Amor y Amistad con sabor único.

El festival se llevará a cabo durante febrero con entrada libre para los asistentes. / iStock
Ambiente y propuesta cultural

Más allá de ser una feria gastronómica, el festival se presenta como un espacio donde visitantes pueden conocer más sobre el origen del cacao y el café, interactuar con productores locales y vivir actividades que combinan sabores con historia y tradición mexicana.

Productores mexicanos de café y cacao participarán en el Festival del Café y Chocolate 2026 en CDMX. / iStock
