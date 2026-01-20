Luna de Nieve 2026: ¿Cuándo es, qué significa y qué sucederá?

La Luna de Nieve 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del inicio del año y podrá observarse en todo México el domingo 1 de febrero, fecha en la que el satélite natural de la Tierra alcanzará su fase de luna llena. Este evento corresponde a la segunda luna llena del calendario anual y suele despertar gran interés entre aficionados y observadores del cielo.

La Luna de Nieve 2026 podrá observarse en México la noche del 1 de febrero, cuando el satélite natural alcance su fase de luna llena./ Pixabay

De acuerdo con el calendario astronómico, el punto máximo de la Luna de Nieve ocurrirá a las 16:09 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo, debido a que este momento sucede durante el día, la mejor oportunidad para apreciarla será al anochecer y durante la madrugada, cuando la Luna se eleve completamente iluminada sobre el horizonte.

¿Qué es la Luna de Nieve y por qué recibe ese nombre?

La Luna de Nieve es el nombre tradicional que recibe la luna llena de febrero, una denominación heredada de pueblos originarios del hemisferio norte, donde este mes coincidía con las nevadas más intensas del invierno. Aunque en México no se presentan esas condiciones climáticas, el término se mantiene como parte de la cultura astronómica popular.

Desde el punto de vista científico, no se trata de un fenómeno raro ni extraordinario, sino de una fase lunar natural que ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, permitiendo que el satélite refleje completamente la luz solar hacia nuestro planeta.

La mejor hora para apreciar la Luna de Nieve será después del anochecer, cuando el cielo esté oscuro y con poca contaminación lumínica./ Pixabay

¿Cómo y cuándo observar la Luna de Nieve 2026 en México?

Para disfrutar de la Luna de Nieve 2026 no es necesario contar con telescopios o instrumentos especializados, ya que puede observarse a simple vista. Aun así, el uso de binoculares o telescopios pequeños permite apreciar con mayor detalle los cráteres y zonas oscuras de la superficie lunar.

Los especialistas recomiendan buscar un sitio con cielos despejados y poca contaminación lumínica, lejos de luces artificiales, para lograr una mejor experiencia visual. La observación será posible desde cualquier región del país siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

La Luna de Nieve es el nombre tradicional de la luna llena de febrero y no representa un fenómeno astronómico raro./ Pixabay

Además de su atractivo visual, la Luna de Nieve representa una oportunidad para conectar con los ciclos naturales del cielo, los cuales han sido utilizados desde tiempos antiguos para medir el paso del tiempo, planear actividades agrícolas y marcar fechas importantes en distintas culturas.

La noche del 1 de febrero de 2026 será ideal para levantar la vista y disfrutar del brillo de la Luna en su máximo esplendor, un espectáculo natural que, aunque ocurre cada año, nunca deja de sorprender a quienes se toman un momento para observar el cielo.