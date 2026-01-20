Champions League: ¿Cuándo y dónde ver el Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise?

Este miércoles continúa la actividad de la UEFA Champions League, donde el Bayern Munich recibe al Union Saint-Gilloise en el encuentro de la séptima jornada de la competición europea de clubes.

El equipo germano, que está ubicado en la segunda posición de la Champions League, busca una victoria para mantenerse en esa posición, esperando que el Arsenal caiga en la última jornada.

Bayern Munich se enfrentará al Saint-Gilloise | AP

Por su parte, el Union Saint-Gilloise necesita sumar tres puntos para mantenerse con vida pensando en la fase de playoffs de la UEFA Champions League.

El equipo de Múnich tiene tres triunfos y dos derrotas en los últimos cinco partidos de Champions, ganando el último donde se enfrentaron al Sporting Club de Lisboa.

Por su parte, el Saint-Gilloise solo tiene una victoria en sus últimos cinco partidos de Champions League, teniendo al Galatasaray como víctima.

Bayern Munich cerrará la actividad de la Fase de liga en la UEFA Champions League enfrentándose al PSV Eindhoven, mientras que el Union Saint-Gilloise jugará ante el Atalanta.

¿Cuándo y dónde ver el Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise?