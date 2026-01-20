¡Por favor, virgencita!... fan de BTS pide un milagro en la Basílica para conseguir boletos

La ilusión por la llegada de BTS a México ha alcanzado niveles insólitos entre sus fans, en TikTok se viralizó un video en el que una Army acudió a la Basílica de Guadalupe para pedir un "milagro" que le permita conseguir boletos para conocer a la popular banda.

Captura de imagen

De TikTok a la Basílica

El video, compartido en TikTok por @danielagarcia8967, se muestra dentro de la Basílica de Guadalupe sosteniendo una imagen de BTS y su lightstick, mientras expresa su deseo de lograr boletos para ver a la banda surcoreana en vivo.

En el clip, la fan escribió un mensaje lleno de esperanza, asegurando que ponía toda su fe para cumplir uno de sus mayores sueños: asistir a un concierto de BTS en México.

"Con mucha fe y esperanza tocó ir a la basílica a pedirle su ayuda a la virgencita de Guadalupe para poder cumplir mi mayor sueño. Tengo toda mi fe y esperanza en que la Virgencita y Diosito me ayudarán a cumplir mi sueño de conocer a BTS"

Captura de imagen

La escena conectó de inmediato con otros integrantes del ARMY, quienes no tardaron en reaccionar, compartir el video y confesar que ellos también han recurrido a todo tipo de rituales —desde promesas hasta rezos— para tener suerte en la compra de boletos.

¿Hasta dónde llega el amor por BTS?

Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Algunos usuarios tomaron la situación con humor, mientras que otros mostraron total empatía, asegurando que la desesperación es real ante la alta demanda y la rapidez con la que se agotan las entradas.

Para muchos fans, el gesto no es exagerado, sino una muestra más del cariño y la conexión emocional que existe con la banda, especialmente ahora que su regreso a los escenarios ha generado una expectativa enorme a nivel mundial.

OCESA

Conciertos y boletos imposibles

BTS tiene tres conciertos programados en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, como parte de su gira mundial.

La alta demanda de boletos ha generado movimientos dentro de la comunidad de fans, desde campañas de organización y quejas por transparencia en la venta hasta gestos personales como el de Dan.

La demanda ha sido tan alta que cualquier esperanza —terrenal o divina— parece válida

AP