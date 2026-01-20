Exfutbolista de América llega a la Super Liga China, como parte del cuerpo técnico de Benjamín Mora

El paso de Benjamín Mora por el futbol mexicano se ha terminado después de haber concluido su etapa con Querétaro al ser eliminado en el Apertura 2025. Tan solo unas semanas después, el 'Malayo' consiguió un nuevo trabajo, esta vez en China como nuevo entrenador de Wuhan Three Towns en la Superliga.

Para su llegada a Asia, Mora ha conformado a su cuerpo técnico, en el cual destaca la presencia de un exfutbolista mexicano, específicamente un antiguo jugador de América.

Nueva aventura asiática para Mora | MexSport

¿Quién es el auxiliar técnico de Mora?

Se trata de Rodrigo Iñigo, quien actualmente cuenta con 40 años y, al mismo tiempo, cuenta también con una muy corta experiencia como entrenador, sumado al hecho de que no ha dirigido nunca como primer director técnico de los equipos en los que ha estado, pero casi siempre ha sido parte de los compañeros de Benjamín Mora en clubes anteriores.

Durante el 2021, Iñigo fue asistente técnico en el Tondela de España y posteriormente, ha formado parte del cuerpo técnico de Mora en su paso por el Johor en la liga de Malasia, poniendo pausa en su llegada al Atlas, ya que Rodrigo se mantuvo en España con el Villalba, pero en el movimiento de Mora a Querétaro, Iñigo regresó al cuerpo técnico del mexicano.

Para esta nueva etapa en el Wuhan Three Towns, los dos mexicanos vuelven a encabezar un proyecto, pero será algo diferente esta vez: "Primer cuerpo técnico mexicano en la Superliga China. Mucho que decir, mucho que pensar pero más vale actuar y ser valientes! Con convicción", escribió Iñigo en su cuenta de X.

Publicación de llegada por parte de Iñigo | Captura de X

Un detalle muy importante por resaltar es que Rodrigo cuenta con Licencia UEFA Pro, la cual le ha permitido ser parte de los cuerpos técnicos de los equipos españoles para los que ha trabajado; es por ello que, en su publicación, también ha agregado que a pesar del nuevo trabajo que lo mantendrá en Asia, tendrá que seguir viajando a Europa para mantenerse vigente.

Trayectoria como jugador

Rodrigo Iñigo se retiró como jugador apenas en el 2020 mientras formaba parte del CD El Álamo en España; sin embargo, su trayectoria ha tenido equipos de distintas nacionalidades, debutando en América, incluso desde las inferiores, pasando por Zacatepec, Querétaro, Lobos BUAP, Puebla, Tecos, Mineros de Zacatecas, Cimarrones, Venados, LV Lights, San Roque Lepe y culminando su carrera en el equipo antes mencionado.

Nueva etapa de ambos mexicanos | X: @RodrigoInigo2

A lo largo de su trayectoria como futbolista, Iñigo jugó un total de 246 partidos, en donde solo marcó 14 goles y dio tres asistencias. Su posición a lo largo de toda su carrera fue como defensa central.