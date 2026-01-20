¡Paseo merengue! Real Madrid goleó al Monaco y se acerca a los primeros lugares en Champions

El Real Madrid se dio un festival de goles en una noche europea extraordinaria en la que el equipo consiguió tres objetivos: una importante victoria para la Champions, aumentar el gol average positivo y, lo más importante, reconciliarse con una afición que le pitó el fin de semana pasado y hoy ha disfrutado con todos sus jugadores, incluido Vinicius Jr, que marcó un golazo y dio dos asistencias.

El Real Madrid goleó al Monaco en el Santiago Bernabéu | AP

El Madrid sigue así su paso firme en Europa, esta vez ya con Álvaro Arbeloa en el banquillo, en un partido que, más allá del triunfo y los goles, tuvo muchísimas noticias positivas para el conjunto blanco. En primer lugar, como hemos comentado, ha vuelto el idilio entre jugadores y afición, personificado en el jugador brasileño que se divirtió de lo lindo ante un Mónaco muy flojo.

Pero hay otros detalles que suman mucho en este partido: el buen partido de Mastantuono; el gol de Jude Bellingham celebrado de forma curiosa (simulando que le gusta beber); el buen partido de Camavinga en el lateral izquierdo; los minutos para un recuperado Carvajal; y, por supuesto, otros nuevos dos goles de Kylian Mbappé, que abrió el marcador con dos tantos ante su exequipo y sigue siendo el primer y verdadero líder de este Real Madrid.

Este partido europeo demuestra otra cosa, como lo escenificó Vinicius yendo a saludar a Arbeloa tras su gol. Escenificó que la comunión de los jugadores con Xabi no era la misma que la que tienen con Arbeloa. Por lo que sea, pero así se hizo ver en el esfuerzo de los jugadores en esta noche de Champions.

