Quiénes son los 37 criminales trasladados a Estados Unidos y de qué delitos son acusados

El gobierno mexicano confirmó el traslado de 37 criminales a Estados Unidos, quienes enfrentarán procesos judiciales por delitos relacionados principalmente con narcotráfico, crimen organizado y violencia. Esta acción se llevó a cabo como parte de los acuerdos de cooperación en seguridad entre ambos países, con el objetivo de que los implicados respondan ante la justicia estadounidense.
Entre las personas trasladadas se encuentran líderes, operadores financieros y sicarios de diferentes organizaciones criminales que operaron durante años en diversas regiones del país. Varios de ellos ya se encontraban recluidos en penales federales mexicanos y eran considerados objetivos prioritarios por autoridades de ambos lados de la frontera.
¿De qué delitos son acusados los criminales trasladados?
Las acusaciones que enfrentan en Estados Unidos incluyen tráfico internacional de drogas, particularmente cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, además de lavado de dinero, conspiración criminal y homicidio. En algunos casos, las investigaciones también los vinculan con redes de corrupción y violencia que operaron durante décadas.
De acuerdo con la información oficial, algunos de los trasladados están relacionados con organizaciones criminales históricas, como el cártel de los Beltrán Leyva, así como con otras estructuras delictivas que surgieron tras la fragmentación de grandes cárteles. Estas personas habrían tenido roles clave en la operación, expansión y financiamiento de dichas organizaciones.
¿Por qué fueron trasladados a Estados Unidos?
El traslado responde a órdenes judiciales y solicitudes formales del gobierno estadounidense, donde los acusados enfrentan procesos por delitos cometidos tanto en territorio mexicano como en Estados Unidos. En muchos casos, las penas previstas en cortes federales estadounidenses son significativamente mayores que las que podrían enfrentar en México.
Las autoridades señalaron que esta medida busca evitar la impunidad, fortalecer el combate al narcotráfico y enviar un mensaje de colaboración internacional contra el crimen organizado. Además, el traslado permite que los juicios se desarrollen en jurisdicciones donde se concentran las investigaciones financieras y logísticas de estas redes criminales.
Este grupo de 37 criminales incluye perfiles de alto impacto, algunos con años de trayectoria delictiva y con múltiples órdenes de captura vigentes. Su entrega a autoridades estadounidenses se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad.
El traslado también ocurre en un contexto de presión internacional para frenar el tráfico de drogas sintéticas, especialmente fentanilo, considerado uno de los principales problemas de salud pública en Estados Unidos y vinculado a organizaciones criminales con presencia en México.
Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”, operador financiero del Cártel del Golfo, facción Los Escorpiones.
Fidel Félix Ochoa, conocido como “Don Fido”.
Óscar Hernández Flores.
Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27”, señalado como tercer mando de Los Zetas.
Luis Alfonso Navarro Quezada, apodado “Pez”, colaborador del grupo Los Hermanos Bonques, afín al CJNG.
Eliezer David Seas Centeno, alias “El Picho”, integrante de una banda dedicada al secuestro y al tráfico de drogas.
Daniel Alfredo Blanco Joo, conocido como “El Cubano”, operador logístico del Cártel del Pacífico y objetivo prioritario del FBI.
Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”.
Jair Francisco Patrón Tobías, alias “H4” o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H2”, lugarteniente de los Beltrán Leyva.
Guillermo Isaías Pérez Parra.
Manuel Ignacio Correa, alias “El Argentino”.
Lucas Anthony Mendoza, también identificado como Francisco López Martínez, alias “T”.
Yahir Alejandro Luján Rojo, conocido como “Rojo”.
Eliomar Segura Torres, alias “Helio”.
Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.
Gustavo Adolfo Castro Medina.
Roberto González Hernández, alias “El 04”, líder del grupo Los Cabrera Sarabia, ligado al Cártel del Pacífico.
Heriberto Hernández Rodríguez, apodado “Negrolo”, líder del Cártel del Noreste.
María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, vinculada al CJNG y con orden de aprehensión del FBI.
Ricardo González Sauceda, conocido como “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste.
Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”.
Luis Carlos Dávalos López.
Daniel Menera Sierra, apodado “Dany”.
Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”, operador del Cártel del Pacífico y objetivo prioritario del FBI.
Juan Pablo Bastidas Erenas, conocido como “Payo Zurita”, operador logístico de los Beltrán Leyva.
Abraham Macías Mendoza, alias “Don Abraham”.
Julio César Mancera Dozal, apodado “Tortuga”, integrante del Cártel del Pacífico, facción Los Mayos.
Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando de los Beltrán Leyva.
José Luis Sánchez Valencia, conocido como “El Chalaman”, operador del CJNG.
Juan Carlos Alonso Reyes.
Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”.
Jorge Damián Román Figueroa, apodado “El Soldado”, líder del grupo Los Malas-Mañas, afín al Cártel del Pacífico–Los Mayos.
Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de Los Deltas, grupo vinculado al CJNG.
Hernán Geovani Ojeda Elenes, conocido como “Inge”.
José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy”.
José Torres, también identificado como José Torres Espinoza, alias “Big Joe”.
José Gerardo Álvarez Vázquez, conocido como “El Indio”, lugarteniente de los Beltrán Leyva.