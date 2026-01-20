Quiénes son los 37 criminales trasladados a Estados Unidos y de qué delitos son acusados

El gobierno mexicano confirmó el traslado de 37 criminales a Estados Unidos, quienes enfrentarán procesos judiciales por delitos relacionados principalmente con narcotráfico, crimen organizado y violencia. Esta acción se llevó a cabo como parte de los acuerdos de cooperación en seguridad entre ambos países, con el objetivo de que los implicados respondan ante la justicia estadounidense.

Un total de 37 criminales de alto perfil fueron trasladados de México a Estados Unidos para enfrentar cargos federales./X/@azucenau

Entre las personas trasladadas se encuentran líderes, operadores financieros y sicarios de diferentes organizaciones criminales que operaron durante años en diversas regiones del país. Varios de ellos ya se encontraban recluidos en penales federales mexicanos y eran considerados objetivos prioritarios por autoridades de ambos lados de la frontera.

¿De qué delitos son acusados los criminales trasladados?

Las acusaciones que enfrentan en Estados Unidos incluyen tráfico internacional de drogas, particularmente cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, además de lavado de dinero, conspiración criminal y homicidio. En algunos casos, las investigaciones también los vinculan con redes de corrupción y violencia que operaron durante décadas.

De acuerdo con la información oficial, algunos de los trasladados están relacionados con organizaciones criminales históricas, como el cártel de los Beltrán Leyva, así como con otras estructuras delictivas que surgieron tras la fragmentación de grandes cárteles. Estas personas habrían tenido roles clave en la operación, expansión y financiamiento de dichas organizaciones.

Entre los extraditados hay líderes, operadores financieros y logísticos de distintos cárteles del narcotráfico./ X

¿Por qué fueron trasladados a Estados Unidos?

El traslado responde a órdenes judiciales y solicitudes formales del gobierno estadounidense, donde los acusados enfrentan procesos por delitos cometidos tanto en territorio mexicano como en Estados Unidos. En muchos casos, las penas previstas en cortes federales estadounidenses son significativamente mayores que las que podrían enfrentar en México.

Las autoridades señalaron que esta medida busca evitar la impunidad, fortalecer el combate al narcotráfico y enviar un mensaje de colaboración internacional contra el crimen organizado. Además, el traslado permite que los juicios se desarrollen en jurisdicciones donde se concentran las investigaciones financieras y logísticas de estas redes criminales.

Este grupo de 37 criminales incluye perfiles de alto impacto, algunos con años de trayectoria delictiva y con múltiples órdenes de captura vigentes. Su entrega a autoridades estadounidenses se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad.

Algunos de los trasladados están vinculados a organizaciones como el Cártel del Golfo, Los Zetas y los Beltrán Leyva./ Captura de pantalla X

El traslado también ocurre en un contexto de presión internacional para frenar el tráfico de drogas sintéticas, especialmente fentanilo, considerado uno de los principales problemas de salud pública en Estados Unidos y vinculado a organizaciones criminales con presencia en México.