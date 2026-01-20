Royal Rumble 2026: Los mexicanos que han participado en la Batalla Real de WWE

El último día de enero de 2026 llegará Royal Rumble, abriendo de manera oficial la actividad de los PLE de WWE en el año. Con algunos de los luchadores que serán participantes ya confirmados, para el público latino ha resaltado la presencia de algunos mexicanos que viven un buen momento en la programación semanal.

Algunos de los nombres que resaltan son Penta, Rey Mysterio y Dragon Lee, quienes representarán a la marca roja y además, no será esta la primera participación de algunos dentro de una Batalla Real.

Será el segundo Rumble de Penta | wwe.com

¿Quiénes son los luchadores aztecas que han participado en el combate?

La primera edición de Royal Rumble se remonta hasta 1988 en Ontario, Canadá. Desde entonces hasta antes de que se lleve a cabo la edición de 2026, son bastantes los luchadores mexicanos que han sido parte de una de las luchas más importantes en la historia de WWE.

Nombres como Pierroth, Mil Máscaras, Cibernético, Latin Lover, Rey Mysterio, Psicosis, Super Crazy, Alberto del Río, Ricardo Rodríguez, Hunico, Sin Cara, El Torito, Kalisto, Andrade, Dominik Mysterio, Santos Escobar, Penta

Rey Mysterio fue el regreso de 2018 | wwe.com

Para este 2026, ya se ha confirmado la presencia de tres de los mexicanos que actualmente forman parte del elenco de WWE: Penta, Rey Mysterio y Dragon Lee, siendo la segunda participación para el Cero Miedo, una más a la trayectoria del dueño del 619 y la primera en la carrera de Dragon Lee.

Ganadores mexicanos en la historia

A lo largo de todas las ediciones de Royal Rumble solamente han existido dos ganadores de la Batalla Real por parte de los luchadores mexicanos: Rey Mysterio en 2006 y Alberto del Río en 2011, cada uno con un destino diferente en sus luchas titulares de WrestleMania.

del Río se consagró como el segundo ganador | wwe.com

La victoria de Rey Mysterio se dio en un contexto completamente nostálgico, pues tan solo tres meses atrás, su amigo, Eddie Guerrero había perdido la vida de manera prematura, por lo que después de ganar, la dedicatoria fue completamente dirigida al Latino Heat; en Mania, el ahora Hall of Famer venció a Randy Orton y a Kurt Angle para coronarse como campeón mundial pesado.

En cuanto a Alberto del Río, en 2011 ganó después de un momento gracioso en el cual Santino Marella regresó para interrumpir lo que ya había sido una victoria previa por parte del potosino; el eliminarlo, se consagró co o el segundo mexicano en llevarse una oportunidad titular por ese medio; en WrestleMania, perdió ante Edge, quien posteriormente renunciaría al título mundial pesado por lesión.