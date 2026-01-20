Arbeloa destaca a Vinicius: “Cuando el Bernabéu está con él es imparable”

El Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco en el Santiago Bernabéu: fue una reconciliación entre el equipo y su gente, con Vinicius como gran protagonista. “Cuando el Bernabéu está con él es imparable”, reconoció Arbeloa, convencido de que el brasileño necesitaba sentir ese respaldo para volver a mostrar su mejor versión.

El técnico fue claro al señalar la importancia emocional del momento. El abrazo que Vinicius recibió tras el partido no fue uno cualquiera. “Ese abrazo no fue solamente para mí, sino para todo el madridismo”, explicó, insistiendo en que lo único que le pidió al brasileño fue que esté “feliz, concentrado y al cien por ciento”. Con la confianza plena del cuerpo técnico, Vini volvió a desatar su magia en una noche redonda para el equipo y para el estadio.

Real Madrid goleó al Monaco en el Santiago Bernabéu | AP

Más allá de los nombres propios, Arbeloa quiso destacar el esfuerzo colectivo. Valoró un equipo solidario, intenso y comprometido, capaz de anteponer el trabajo al lucimiento individual. “Esta victoria es de los jugadores, de su talento y de su mentalidad, pero también del público”, afirmó, convencido de que sin el ambiente del Bernabéu es imposible jugar a ese nivel. Para él, el Madrid siempre ha sido grande cuando su madridismo también lo ha sido.

La conexión con la grada fue uno de los grandes triunfos de la noche. Arbeloa insistió en que el equipo necesita un Bernabéu de su lado, aun sabiendo que la exigencia siempre es máxima. “Cuando estamos juntos somos un gran equipo y si tenemos al Bernabéu de nuestro lado entonces somos imparables”, subrayó.

Con la vista puesta en lo que viene, el mensaje fue ambicioso pero realista. Arbeloa recordó que quedan muchos partidos y que el objetivo es luchar por todo, empezando por la exigente salida a Villarreal en el próximo partido de Liga.