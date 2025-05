Pato O’Ward no se rinde y va por futuras Indy 500: “Una tiene que caer”

Pato O’Ward se quedó cerca de ganar las 500 Millas de Indianápolis el fin de semana pasado; pero, la ilusión sigue intacta y busca en futuras oportunidades alcanzar ese objetivo con el equipo de Arrow McLaren.

El regiomontano se metió de último momento al podio pese a quedar en el cuarto sitio de la carrera debido a una descalificación de Ericsson, quien era segundo.

Pato O'Ward l CRÉDITO:AP

O’Ward quiere la celebración tradicional para ello tendrá que conquistar Indy 500: “La verdad que el día que decida caer esta leche (Aquello con lo que celebran lo campeones en Indianápolis), será el día, pero hasta ese entonces yo tengo todo lo que tengo y más”,mencionó previo a la cena de gala el lunes

El mexicano aseguró que la victoria llegará: “Todos los años estoy ahí, mínimo una va a caer, es cuestión de seguir estando ahí siempre, no te ganas con frustrarse, no te ganas nada y si nunca la gano mi vida no va a cambiar”.

Arrow McLaren l CRÉDITO:AP

Feliz y entusiasmado

“Yo sigo viviendo como si fuese 10 veces campeón de la IndyCar y 10 veces campeón de la Indy 500, soy una persona muy feliz”, resaltó.

Sin culpa al coche

Pato O’Ward no responsabiliza al coche la ausencia de victoria: “Yo digo que eso no. Yo sí siento que he tenido autos fuertes para pelear. ok, puede que no sea el número más fuerte, yo no necesito el auto más fuerte para ganar, y yo el talento que está detrás de mí está para crear esa oportunidad”.

McLaren l CRÉDITO:AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEXIS VEGA PIENSA EN EL FUTBOL EUROPEO TRAS SER CAMPEÓN CON TOLUCA