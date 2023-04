Heat remonta de nuevo y elimina a Bucks

Jimmy Butler demostró una capacidad extraordinaria para dirigir el juego y lideró al Heat de Miami en uno de los triunfos más impresionantes en primera ronda de playoffs en la historia de la NBA.

Butler anotó 42 puntos y el Heat volvió a conseguir una remontada asombrosa en el cuarto periodo, antes de imponerse este miércoles 128-126 en tiempo extra sobre los Bucks de Milwaukee, que quedaron eliminados contra todo pronóstico.

"Somos un grupo resiliente", dijo Butler. "Nos mantenemos unidos frente a todo".

Miami avanzó a una serie de segunda ronda frente a los Knicks de Nueva York, quintos preclasificados y quienes completaron también el miércoles una victoria de 4-1 sobre los Cavaliers de Cleveland.

Es la sexta vez en la historia que un octavo preclasificado elimina al primero. La última ocasión que esto había ocurrido fue en 2012, cuando los 76ers de Filadelfia aprovecharon una lesión de rodilla de Derrick Rose y doblegaron a los Bulls de Chicago.

Dos noches después de superar a Milwaukee por 30-13 en los últimos seis minutos para imponerse por 119-115 en Miami, el Heat logró otra gran reacción y empató el encuentro mediante una bandeja de Butler, cuando restaba medio segundo del tiempo regular.

El Heat pidió un tiempo muerto cuando perdía 118-116 a 2,1 segundos para el final. El entrenador Erik Spoelstra dibujó una jugada. A Butler no le gustó lo que vio y lo dijo. Entonces Spoelstra cambió de opinión y trazó la jugada que logró el empate, en la que Gabe Vincent lanzó un pase interior a Butler, que esperaba bajo la canasta para forzar la prórroga.

"Hemos practicado variaciones de esa jugada con varios hombres diferentes", dijo Spoelstra. "Yo iba a hacer una versión diferente. Él simplemente dijo 'no, déjeme hacerlo'. Yo dije 'de acuerdo, pero y si no podemos conseguir ese pase'. Él dijo 'lo conseguiré, no se preocupe'".

Butler cumplió, como ha hecho en toda la serie. Ha tenido una media de 38,4 puntos, incluidos 56 en el cuarto partido.

El primer encuentro de la próxima serie está previsto para el domingo en Nueva York.

