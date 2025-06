Kyrie Irving y Mavs llegan a acuerdo por 3 años y 119 millones, según fuentes

Los Mavericks de Dallas llegaron a un acuerdo por tres años y 119 millones de dólares con Kyrie Irving, el base estelar que aún se está recuperando de un desgarro del ligamento cruzado anterior que lo mantendrá fuera de juego hasta la Temporada 2025-26 de la NBA, dijo el martes una persona con conocimiento del convenio.

Irving está rechazando la opción de jugador de 43 millones de dólares para ampliar por otra temporada su contrato actual de tres años, dijo a The Associated Press la fuente, quien solicitó el anonimato porque no se espera que el acuerdo se finalice sino hasta el inicio del nuevo año de la liga, el 6 de julio.

La alineación que planean los Mavs

El nuevo contrato colocará a Irving en la alineación con su coprotagonista Anthony Davis, quien se unió a los Mavericks en el trascendental canje que envió a Luka Doncic a los Lakers de Los Angeles en febrero. Davis tiene tres años restantes en su contrato, con una opción de jugador que ahora llegará en la misma temporada que la de Irving, 2027-28.

El acuerdo con Irving se concretó en la víspera del draft de la NBA. Los Mavericks están listos para reclutar al exestrella de Duke, Cooper Flagg, con la primera selección general después de ganar la lotería del draft a pesar de tener solo un 1.8% de probabilidad de hacerlo.

Irving también es exalumno de Duke, al igual que el joven pívot Dereck Lively II. Una vez que la figura nueve veces elegida al Juego de Estrellas regrese de su lesión —quizás en diciembre o enero— se espera que los tres, Irving, Lively y Flagg, estén en la alineación titular.

Davis e Irving, a la espera de unirse tras lesiones

Irving, de 33 años, llegó a los Mavericks mediante un canje pactado en 2023 después de un conflictivo período en Brooklyn. La idea entonces era emparejarlo con Doncic, y un año después el dúo llevó a Dallas a las Finales de la NBA por primera vez en 13 años. Pero Boston venció a los Mavs en cinco duelos el pasado junio.

La sorprendente decisión de enviar a Doncic a los Lakers elevó el estatus de Irving, aunque el campeonato que aparece en el currículum de Davis con los Lakers esencialmente puso a los dos en igualdad de condiciones. Davis sufrió una lesión inguinal en su debut con Dallas, y antes de que pudiera regresar, Irving se lastimó rodilla. Esa lesión se presentó aproximadamente un mes después del canje de Doncic.

