Max Christie, de los Mavericks, quiere más juegos de NBA en México por temporada

El escolta de los Dallas Mavericks, Max Christie será uno de los jugadores que más atraerá a los aficionados de la NBA para el juego de la Ciudad de México. El oriundo de Arlington Heights, Illinois está dispuesto a que se hagan más partidos internacionales, especialmente en territorio azteca.

¿Qué dijo Max Christie sobre los juegos de NBA en México?

Christie destacó la importancia que tiene jugar fuera de Estados Unidos, pues franquicias como Dallas Mavericks tienen una gran base de fans en México, al igual que su exequipo, Los Angeles Lakers.

Los Mavericks visitarán CDMX | AP

"Me gusta como nos estamos expandiendo y globalizando el juego. Tuvimos pretemporada en China, creo que tuvimos juegos en Australia antes, París, y ahora la Ciudad de México. Estoy completamente de acuerdo con la expansión del juego, especialmente cuando ves la demografía de nuestros jugadores. Más y más vienen de áreas internacionales, afuera de Estados Unidos.

"Creo que es correcto cuidar sus ciudades de origen y sus culturas también (de jugadores internacionales). Soy gran fan de la expansión y gran fan de poder intentar jugar en distintos países. Es importante fijarse en los aficionados en ese sentido, fans de diferentes países y culturas", dijo Christie durante una conferencia con medios de comunicación mexicanos.

Christie destacó la expansión de la NBA | INSTAGRAM: @mchristiejr

Christie expresó su emoción por visitar México para el juego de la NBA, pues sus expectativas sobre los aficionados es alta, particularmente por la cultura del país, la cual califica como "animada" o "alegre" por lo que eso podrá intervenir en la atmósfera de la Arena CDMX.

"Hay mucha música, animada, con vibras de fiesta. Creo que eso jugará gran parte en la atmósfera del juego que disputaremos ante los Detroit Pistons en noviembre. Estoy seguro que los fans estarán listos", señaló Christie.

Christie compara Día de Muertos con Halloween

Sobre el Día de Muertos, Christie mencionó que conoce algunas cosas, y lo comparó con Halloween, que se celebra en Estados Unidos a finales de octubre. "Sé lo que es, crecí viendo muchas fotos de ello por el sistema de educación que tenía... es como nuestro Halloween, pero nosotros tenemos vibras de terror, será bueno ver eso en acción", explicó.

Max Christie, quien ya ha visitado México para pasar vacaciones con su familia ya está listo para un nuevo viaje al país, pero esta vez para jugar con los Dallas Mavericks el 1 de noviembre en la Arena CDMX ante los Detroit Pistons.

Christie compartió su emoción de visitar México | INSTAGRAM: @mchristiejr