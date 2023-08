Pau Gasol, primer español en entrar al Salón de la Fama de la NBA

En un emotivo evento que quedará grabado en la historia del baloncesto, Pau Gasol se convirtió el pasado sábado en el primer jugador español en ingresar al Salón de la Fama de la NBA. Ante una audiencia repleta de figuras destacadas del mundo del deporte, Gasol expresó su profundo agradecimiento por este reconocimiento.

"Esto es un testamento del apoyo, la guía y la inspiración que muchos me han dado durante mi viaje en el baloncesto", afirmó con emoción el catalán, cuya contribución al juego ha sido impresionante a lo largo de su carrera.

Gasol, quien logró dos campeonatos de la NBA con Los Angeles Lakers, compartió la promoción de 2023 del Salón de la Fama con ilustres nombres del baloncesto como Dirk Nowitzki, Tony Parker, Dwyane Wade, Becky Hammon y Gregg Popovich. Sobre este logro, Gasol comentó: "Es un verdadero honor estar en la misma promoción que estas estrellas del basquetbol. Es un momento especial para todos nosotros".

El evento contó con momentos de emoción y humor. Gasol, visiblemente emocionado por el tributo que se le rindió, expresó su satisfacción por tener como presentador a uno de los íconos del baloncesto europeo, Toni Kukoc. Entre risas, Gasol bromeó: "Si me dijeran que algún día no solo conocería a Kukoc, sino que además me presentaría en el Salón de la Fama, no lo creería. Y sin embargo, aquí estamos".

Uno de los momentos más conmovedores del discurso de Gasol fue cuando rindió homenaje a su difunto compañero y mentor, Kobe Bryant. En el auditorio se encontraba la viuda de Bryant, Vanessa Bryant, quien fue testigo de las palabras de agradecimiento de Gasol hacia su esposo fallecido.

"En los Lakers pude conocer a la persona que elevó mi juego como nadie (...), que me enseñó lo duro que tienes que trabajar y la mentalidad que tienes que tener para ser el mejor", expresó Gasol emocionado, recordando la influencia de Kobe en su carrera.

Gasol confesó con sinceridad que nada le gustaría más que tener a Kobe Bryant a su lado en este momento tan significativo. "Te echo de menos y te quiero", concluyó, rindiendo un emotivo tributo al legendario jugador que dejó una huella imborrable en su vida y en el mundo del baloncesto.

