Quedan definidos los grupos para los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Han quedado definidos los grupos en los que las selecciones nacionales de básquetbol varonil y femenil buscarán pelear por una medalla en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La selección femenil, posicionada como la número 43 del ranking de la FIBA, compartirá el sector B junto a los representativos de Brasil (8°), Colombia (30°) y Venezuela (42°), mientras que en el Grupo A quedaron Puerto Rico (12°), Argentina (31°), Cuba (40°) y Chile (78°).

Por su parte, los '12 Guerreros' (25° del mundo) buscarán avanzar en el Grupo B donde se medirán ante las selecciones de Brasil (12°), Puerto Rico (16°) y Chile (62°), mientras que del otro lado, los representantes de Argentina (7°), República Dominicana (18°), Venezuela (22°), Panamá (55°) y Chile (62°), pelearán por el pase a semifinales.

En cada serie jugarán todos contra todos, clasificando los dos primeros a semifinales para la disputa por las medallas. Los terceros y cuartos disputarán las definiciones del quinto al octavo puestos.

El próximo lunes se darán a conocer la lista de los seleccionados de ambas ramas.

El baloncesto femenino tendrá lugar del 25 al 29 de octubre, mientras que el masculino se llevará a cabo del 31 de octubre al 4 de noviembre, ambas competencias se realizarán en el Polideportivo 1 del Estadio Nacional de la ciudad de Santiago, Chile.



Programación Básquetbol Femenino:

25 de octubre

Cuba vs Argentina

Chile vs Puerto Rico

Brasil vs México

Colombia vs Venezuela

26 de octubre

Puerto Rico vs Cuba

Argentina vs Chile

Venezuela vs Brasil

México vs Colombia

27 de octubre

Cuba vs Chile

Puerto Rico vs Argentina

Brasil vs Colombia

Venezuela vs México

Programación Básquetbol Masculino

31 de octubre

Argentina vs Venezuela

República Dominicana vs Panamá

México vs Brasil

Chile vs Puerto Rico

1 de noviembre

Panamá vs Argentina

Venezuela vs Rep. Dominicana

Puerto Rico vs México

Brasil vs Chile

2 de noviembre

Argentina vs Rep. Dominicana

Panamá vs Venezuela

Brasil vs Puerto Rico

Chile vs México

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUKA DONCIC CERCA DE FIRMAR LA EXTENSIÓN DE CONTRATO MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DE LA NBA