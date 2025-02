Dodgers lanza nuevo jersey para la Noche de la Herencia Mexicana 2025

Los Angeles Dodgers hizo oficial el lanzamiento de los jerseys para la Noche de la Herencia Mexicana 2025 que se celebrará en mayo.

Los actuales campeones de la Major League Baseball nuevamente tiraron la casa por la ventana y esta vez con los colores verde, blanco y rojo le incrustaron el sello luchístico para engalanar más una camisola histórica.

