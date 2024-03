"Ganar-ganar": Llegada de Trevor Bauer a Diablos Rojos, positivo para la Liga Mexicana de Beisbol

Miguel Ojeda, Director Deportivo de los Diablos Rojos del México se dijo contento por la firma de Trevor Bauer por la calidad de pitcher que es y por la importancia que tendrá para la Liga Mexicana de Béisbol. Además, reveló como fue que convencieron al ex de los Dodgers de llegar al México.

"Fue difícil contactarlo en un principio, obviamente son perfiles muy altos pero primero logramos llamar la atención, logramos contactar a Rachel (manager de Bauer) le escribimos, logramos decirle que era una situación de ganar-ganar, que era importante para Trevor si estaba buscando la oportunidad de volver a Grandes Ligas, que esta era la mejor vitrina. Digo, Yankees que es un equipo de primer nivel está sufriendo ahorita, está batallando con los abridores y Trevor es un abridor nato, un abridor exitoso, un abridor CY Young, esperemos en Dios y que todos los santos se acomoden tenga una gran salida y que regrese a Grandes Ligas", mencionó.

Sobre la posibilidad de que termine su contrato (5 juegos) y emigre a Grandes Ligas, Miguel Ojeda aseguró que es algo que tienen en mente y que en caso de que suceda, será un honor mencionar que Diablos fue el trampolín que lo catapultó de vuelta.

"Esperemos que no, sabemos que es una gran posibilidad, lo más difícil fue traerlo, ya está aquí, lo estamos disfrutando, pueden ser más, pueden ser menos (juegos) no lo sabemos, eso lo veremos a lo largo del año".

Asimismo, Ojeda no cerró la puerta a más refuerzos bomba directo de Grandes Ligas para los Pingos. "Siempre buscamos mejorar, estamos buscando siempre jugadores de impacto, vienen recortes de MLB y nunca está de más tratar de mejorar el equipo aunque a veces parezca imposible. Hoy el equipo luce sólido".

Por último, Ojeda mencionó que el gasto que hicieron para traer a Bauer, si bien fue considerable, no los deja fuera del mercado.

"No fue el dinero, obviamente él es inteligente y sabe que los dineros grandes los tiene. Sabe que México, aunque no es un mercado chico, sabe que no hay las cantidades que puede ganar en Japón o Estados Unidos, fue algo considerable pero nada que nos deje fuera del mercado", finalizó

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿JULIÁN QUIÑONES EXTRAÑÓ A DIEGO VALDÉS EN LA SELECCIÓN MEXICANA? EXPERTOS ANALIZAN AL TRICOLOR