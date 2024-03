¡Ya es rojo! Trevor Bauer fue presentado con los Diablos Rojos del México de manera oficial

El ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2020 fue presentado de manera oficial con los Diablos Rojos del México. En una conferencia de prensa en la que el Vicepresidente del Consejo de Administración de los Pingos, Santiago Harp Grañen le dió la bienvenida al exgrandes ligas, asegurando que es un día muy especial para la franquicia, pues no suceden a menudo, ya que Trevor Bauer es el primer Cy Young en firmar con los del México.

"Sin duda el tener a alguien como Trevor Bauer, que sigue siendo de los mejores pitchers del mundo en la actualidad, sin duda es un honor. Estamos buscando un campeonato más que nada, un campeonato que se merece la afición y tener a alguien como Trevor, que transmite la energía, al público , a los jugadores. Es de estos pitchers con gran carácter en el montículo, que, bueno, es de esos pitchers que antes de empezar el juego ya vas ganando. Sin duda este equipo está para competirle a los Yankees", mencionó

Por su parte, el ahora Diablo, Trevor Bauer aseguró que está muy feliz de llegar al México y mencionó que eligió a la franquicia por la historia, el estadio y los jugadores, pues los Pingos son un equipo de primer nivel.

"He sido un competidor toda mi carrera, estoy aquí para ganar y demostrar de que estoy hecho", sentenció Asimismo, a pesar de reconocer que no conoce el béisbol mexicano, Trevor resaltó la forma y la pasión del beisbolista mexicano.

"Soy un jugador que siempre he hecho cosas importantes para acercar a los aficionados al juego y esa misma pasión la dejaré aquí", comentó Por último, Bauer mandó un mensaje para toda la fanaticada al asegurar que su brazo está al 100% "No tienen nada de qué preocuparse. El trabajo que he tenido de dos semanas para acá me declaran listo"

Desafortunadamente no todo son buenas noticias para los Escarlatas, pues Jorge del Valle, Gerente Deportivo de la franquicia no se comprometió a asegurar que la permanencia de exdodger se extienda más allá de los 5 juegos por los que firmó.

"Estamos enfocados en este fin de semana vs los Yankees. Luego Trevor tendrá un par de juegos y ya la historia se seguirá escribiendo, no puedo adelantarme más que eso, creo que principalmente lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina que es el próximo domingo (vs Yankees) ya cualquier otra cosa se platicará, vamos a ir paso a paso, primero Trevor disfrute este domingo y ya iremos día a día".

