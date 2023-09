Max Scherzer se pierde el resto de la temporada de la MLB tras sufrir una lesión en el hombro

Max Scherzer, pitcher de los Texas Rangers, se perderá lo que resta de la temporada regular de las Grandes Ligas, y posiblemente los playoffs en caso de que el equipo avance, ya que sufrió un tirón muscular en su hombro.

De acuerdo con Chris Young, gerente general del equipo, informó que se le hizo una resonancia magnética a Scherzer, en donde se reveló que no se requería de una cirugía.

“En cierto modo casi me sentí aliviado de que no fuera peor. No requiere cirugía. Hablando con los médicos, espero tener una recuperación completa”, declaró Scherzer en conferencia de prensa.

El abridor de los Rangers ha estado en 27 aperturas con el equipo, de los cuales ha ganado 13 y cuenta con seis derrotas, en donde ha ponchado a 174 peloteros rivales cuando se encuentra sobre el campo de juego.

Los Rangers se encuentran con marca de 81-64 a falta de dos semanas y media para que concluya a temporada regular de las Grandes Ligas, en donde el equipo de Texas busca avanzar a los playoffs por primera vez desde 2016.

