Nelson Cruz sobre Joey Meneses: 'Tiene todas las herramientas para ser una estrella'

El sinaloense Joey Meneses puede sentirse confiado de saber que puede construir una carrera exitosa en Grandes Ligas pese a haber debutado a los 30 años de edad, así lo expuso Nelson Cruz en su reciente visita a Ciudad de México.

El pelotero dominicano dijo a RÉCORD que se siente un tanto identificado con Joey, ya que también le llegó un tanto tarde la oportunidad de debutar en Las Mayores, aunado a que ambos compartieron un año de pelota cuando fueron parte de los Nationals de Washington en 2022.

“Yo debuté a los 25, pero mi primera temporada completa fue a los 29. Es un buen muchacho, tuve el placer de compartir con él, tratar de ayudarlo. Veo en una similitud entre él y yo, subimos tarde a Grandes Ligas. Es un bateador con poder, me identifiqué mucho con su persona y tenemos una bonita amistad”, afirmó el dominicano.

Joey pasó tiempo en la Liga japonesa, destino al que Cruz también pudo haber llegado, pero en su caso, los Rangers de Texas no lo dejaron. Ese es otro aspecto que el caribeño destaca.

“Tengo entendido que Joey fue a Japón y ese fue también mi caso, tuve una oferta y firmé con un equipo para ir, pero el equipo de Texas me dijo que no, dijeron que me iban a dar la oportunidad de jugar y es así como estoy aquí”, recordó.

Cruz es el segundo pelotero activo con más home runs con 462, es tercero en hits con dos mil 39 y cuenta con siete selecciones al Juego de Estrellas; un título en el Clásico Mundial con su país, por lo que le reitera a Meneses que, pese a tener 31 años de edad y dos campañas en Las Mayores, tienen tiempo para lograr el éxito que todo jugador desea.

“Nuestro papel cuando nos dan la oportunidad es hacer el trabajo y de esa forma nos quedamos donde queremos estar, que es aquí en Grandes Ligas, tiene todas las herramientas para ser una estrella”, declaró.

JOEY MENESES EN GRANDES LIGAS

Joey Menses llegó a los Atlanta Braves en 2011, cuando tenía 19 años de edad, pero fue enviado a Ligas Menores o sucursales para que fuera tomando experiencia. Dejó a la organización en 2017 tras no tener oportunidad de ir al equipo grande.

Su paso por Japón fue en 2018 con los Orix Buffaloes, un año después se marchó. Sus números fueron de 29 encuentros, con 21 hits, cuatro dobletes y cuatro home runs. Logró sumar 14 carreras impulsadas y 13 bases por bolas.

En 2022, los Nationals de Washington le brindaron la oportunidad de jugar en Ligas Mayores a los 30 años de edad. En dos años con el equipo tiene 15 palos de vuelta entera, 111 imparables, 48 carreras remolcadas y 46 anotadas.

¿NELSON CRUZ EN LA LMB?

Con 42 años de edad, Nelson Cruz todavía tiene gasolina para disputar un par de campañas en Grandes Ligas y después, ¿por qué no?, mirar hacia la Liga Mexicana de Beisbol.

“Bueno, tengo varios amigos jugando aquí, es una Liga competitiva, por lo que sé, no quisiera descartar nada, pero por el momento miro en el presente y eso estar aquí con Padres y en Ligas Mayores”, expuso.

