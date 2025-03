Nuevos bates "Torpedo" de los Yankees han desatado polémica en redes sociales

Los Yankees de Nueva York han causado revuelo en el mundo del beisbol tras la presentación de un nuevo diseño de bates que algunos de sus jugadores utilizaron en la victoria del sábado por 20-9 sobre los Cerveceros de Milwaukee. Estos bates, apodados "Torpedo", han generado debate en redes sociales debido a su apariencia inusual y su posible impacto en el rendimiento de los bateadores.

Durante la transmisión del partido, el locutor de los Yankees, Michael Kay, explicó que el departamento de análisis del equipo realizó un estudio que reveló que, en el caso de algunos jugadores, los hits provenían con mayor frecuencia de la zona de la etiqueta en lugar del cuerpo del bate. Con base en estos hallazgos, los Yankees decidieron modificar el diseño de los bates, añadiendo más madera en dicha zona para optimizar el contacto y mejorar el desempeño ofensivo.

El uso de estos bates ha dividido opiniones entre los fanáticos y expertos. Mientras algunos consideran que la innovación es una estrategia inteligente basada en la ciencia de datos, otros cuestionan si representa una ventaja injusta para los jugadores de los Yankees.

A pesar de la controversia, el diseño cumple con el reglamento de la MLB. Según las reglas oficiales, "El bate será un palo liso y redondo de no más de 2,61 pulgadas de diámetro en la parte más gruesa y no más de 42 pulgadas de largo. El bate será una pieza de madera maciza".

