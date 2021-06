Pitchers se oponen a que polémica con lanzadores de MLB 'empañe' a LMB

Los serpentineros de Grandes Ligas están sufriendo un acoso por parte de las autoridades, quienes no se cansan de encontrar alguna sustancia que justifique las grandes actuaciones que se han visto este año en la Gran Carpa. Los Toros de Tijuana presumen a dos lanzadores con mucha experiencia en MLB y ambos opinaron al respecto.

Sobre la posibilidad de que estas normas lleguen hasta México y el resto de América Latina, ambos mostraron su negativa. A diferencia de lo estricta que suele ser la pelota en Estados Unidos, en Latinoamérica se goza de una versión más pura y noble del Rey de los Deportes, al menos en la opinión de los dos serpentineros.

“Lo que está pasando en el beisbol de Grandes Ligas es algo que no debemos permitir que llegue a la Liga Mexicana, República Domincana, Venezuela en donde se juega beisbol muy alegre”, dijo Fernando Rodney, cerrador de los Toros con 17 años de experiencia en Las Mayores.

“Igual que Rodney, pienso que hay cosas que son bonitas del beisbol. Ahorita sabemos que hay más y más reglas y se pierde el sabor a beisbol. Uno va a jugar a dar todo en el campo para que la afición se vaya con un buen espectáculo, a veces son cosas que no nos gustan a nosotros. El beisbol latino va a seguir siendo el beisbol latino”, dijo Oliver Pérez, quien jugó 19 temporadas en Las Mayores.

Por su parte Roberto Osuna fue más contundente a la hora de opinar sobre lo que están sufriendo algunos de sus compañeros en Grandes Ligas, como Gerrit Cole, con quien compartió vestidor en su estadía con los Astros.

“Sinceramente eso para mí es una idea totalmente sin sentido. Ya que es una protección para el bateador también”, dijo el Cañoncito quien buscó ejemplificar con lo que sucede en el circuito mexicano de verano. “Imagínate lanzar en Campeche, Tabasco o Quintana Roo en donde el sudor corre por la mano y a veces tú no tienes un control de la pelota”, añadió Osuna.

“Las experiencias que me han contado algunos compañeros que tuve en Grandes Ligas es algo difícil y que no me gusta. Es la protección de todos, creo que quitar este tipo de sustancias va afectar también a los pitchers”, concluyó.

