Robinson Canó sobre el apoyo de la afición de Diablos: 'Te da esa adrenalina extra'

Se rinde ante la afición escarlata. Robinson Canó fue el jugador estrella en la victoria de los Diablos Rojos del México ante los Yankees de Nueva York. Sin embargo, destacó que lo conseguido fue gracias al importante impulso que le dieron los fanáticos desde las gradas.

El pelotero dominicano tuvo un debut de ensueño con los Pingos, quienes se impusieron 4-3 ante los Bombarderos del Bronx gracias a su cuadrangular, dos carreras y una más impulsada.

En conferencia de prensa posterior a la victoria, el veterano confesó que le habían hablado de los fanáticos de los Diablos, pero que es mucho mejor el ambiente en persona.

"No me preocupo tanto de las estadísticas personales, pero sí contento por poder contribuir para ayudar al equipo a ganar y más enfrente de esa fanaticada. Me habían hablado de cómo era, pero no es lo mismo que vivirlo, y es algo que se siente bastante bien, algo que te da esa adrenalina extra", explicó Canó.

