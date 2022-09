Andy Ruiz: Sin problemas en el pesaje para su pelea contra Luis Ortiz

Andy Ruiz está totalmente listo para su combate de este domingo contra el peleador Luis Ortiz, después de que ambos pasaron la báscula sin ningún problema.

En el pesaje de este sábado, Ruiz alcanzó las 268.8 libras mientras que su rival, Ortiz tuvo 245.3 libras y no tuvieron ningún problema para que se realice el combate.

Ambos peleadores han señalado que buscarán el nocaut y prometen que habrá una guerra en el cuadrilátero cuando se vean las caras en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, California.

El peleador mexicano Andy Ruiz explicó que está listo para la batalla. "No lo sé, Dios me hizo campeón en este peso y no hay nada que cambiar, mi peso, está bien, me siento bien y estoy listo para lucir mañana".

Mientras que 'King Kong' Ortiz declaró que "No queda más que hablar, sé que va a hacer una pelea interesante y que los jueces no van a dar de qué hablar. Vamos a salir a buscar el nocaut, él va a buscar el nocaut. Esto va a ser una guerra".

