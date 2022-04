Antonio Margarito reveló cómo hubiera vencido a Mayweather y sin yeso de por medio

En días pasados, Floyd Mayweather aseguró que se sintió aliviado de que la pelea que se negociaba en su momento con Antonio Margarito no se llevará a cabo pues el tijuanense lo hubiera afectado por sus guantes con yeso.

"Antonio Margarito decía una y otra vez que yo le tenía miedo. Estaba presionando, y quería pelear tanto, porque le estaba ganando a los peleadores con guantes cargados con yeso, así que me alegro que Dios no dejó que esa pelea se diera", dijo el Pretty Boy en entrevista con Fight Hype.

Ante los dichos del estadounidense, Margarito fue contundente y reveló cómo lo hubiera vencido sin la necesidad de usar yeso.

"No se había hablado de eso cuando se estaba calentando una pelea con Floyd Mayweather. Yo me decía si me llego a enfrentar a Mayweather. Cada uno hace su estrategia abajo del ring antes de la pelea, yo le hubiera pegado mucho en los hombros para que bajara sus manos y no corriera por su forma de pelear de él”, comentó el tijuanense también a Fight Hype.

"Que no se te haga raro que ahora (digan que) en las peleas amateur también traía algo, porque imagínate van a pasar 20 años y van a salir con lo mismo. Yo me siento tranquilo porque fui un peleador bastante limpio", agregó.

En marzo de 2009, el periódico Los Angeles Times dio a conocer las vendas que le fueron confiscadas a Margarito previo a su pelea ante Sugar Shane Mosley, las cuales contenían elementos para la elaboración del yeso, hecho que marcó su carrera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BOXEO: CUBA REGRESA 60 AÑOS DESPUÉS AL PROFESIONALISMO, TRAS ALIANZA CON GOLDEN RING PROMOTIONS