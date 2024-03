'Canelo' Álvarez agradeció los elogios que recibió de Floyd Mayweather

Amado por unos, odiados por otros, Saúl 'Canelo' Álvarez es uno de los mejores boxeadores de la actualidad. Incluso hay quienes consideran que está entre los mejores de la historia, como lo hizo el estadounidense -y también polémico- Floyd Mayweather.

En medio de las críticas al tapatío por no pelear contra David Benavidez, Mayweather lo defendió por tomar las decisiones que más le acomodan. "Los peleadores tienen que hacer lo que es mejor para ellos. Cada uno maneja su negocio de forma diferente y solamente puedo desearle lo mejor al Canelo".

"Al final del día, Canelo Álvarez es un futuro Salón de la Fama y un boxeador increíble", comentó el estadounidense al medio FightHype. Las palabras fueron bien recibidas por el de Jalisco, que devolvió las atenciones al legendario 'Money'.

"Me siento feliz de escuchar a Mayweather porque él es un tipo que lo sabe todo en esto del box. Esas palabras vienen de él, que ha sido y ha hecho todo, así es que me siento especial", comentó 'Canelo' al medio Little Giant Boxing.

Por otra parte, Bernard Hopkins, exmulticampeón, también respaldó a Álvarez por la manera en que se maneja en su carrera. "No concuerdo en que a Canelo le falta corazón, más bien sabe de negocios, entiende qué rival representa más riesgo y qué rival representa el menor riesgo".

"Eso no lo hace un cobarde, lo hace un hombre de negocios que ya tiene listas sus próximas tres peleas, quizás cuatro. Vamos a ver si puede conectar un grand slam", comentó el directivo de Golden Boy Promotions.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿LA ÚLTIMA PELEA? SEÑALAN QUE CANELO ÁLVAREZ SE RETIRARÁ TRAS PELEAR ANTE BENAVIDEZ