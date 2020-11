Canelo Álvarez anunció su regreso; peleará ante Callum Smith el 19 de diciembre

El mejor libra por libra del planeta, Saúl "Canelo" Álvarez, regresará el 19 de diciembre al ring después de un año de ausencia ante el británico invicto Callum Smith, campeón Supermedio AMB y poseedor del cinturón Diamante del CMB.

"Queremos seguir haciendo mi carrera y seguir creciendo como equipo y gracias a Dios tenemos pelea para el 19 de diciembre contra Callum Smith, que está catalogado como el mejor en las 168 (libras), entonces eso me hace muy feliz y que sepan que este 2020 estaremos peleando contra uno de los mejores de esa división y me siento muy contento porque al final es lo que queremos en nuestra carrera, seguir avanzando, seguir siendo los mejores y es algo satisfactorio para nosotros como equipo el poder anunciarles esto y tener la oportunidad de que el 2020 no se vaya así nada más sin una pelea del Canelo", anunció Álvarez en IG Live.

En su última batalla, Álvarez (53-1-2, 36 KO's) le arrebató el título mundial Semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al ruso Sergey Kovalev e hizo historia al convertirse en el primer púgil desde Henry Armstrong (1938) en ostentar tres títulos del mundo en distintos pesos de manera simultánea, así como en el segundo mexicano en ostentar un título en las 175 libras.

Mientras que Smith (27-0, 19 KO's) tuvo su última actuación el 23 de noviembre de 2019 cuando derrotó por decisión unánime a su compatriota John Ryder.

Ante Callum, el tapatío de 30 años de edad, disputará su primera batalla como agente libre tras llegar a un acuerdo con Golden Boy Promotions y DAZN, a quienes demandó por incumplimiento e interferencia de contrato, que será el inicio de una nueva etapa para Canelo, quien quiere seguir haciendo historia en el pugilismo mundial.

"Es campeón The Ring, súper campeón de la AMB y es catalogado como uno de los mejores 168 libras. Es un rival de mucho cuidado, es un peleador que tiene la mayor parte de sus victorias por nocaut, no va a ser nada fácil. Nosotros hemos estado trabajando fuerte para que realmente vengan peleas de este tipo de riesgos. Sabemos lo que significa Callum Smith.

"Al ganarle a Callum Smith, Saúl se convertiría en el primer boxeador latino en ostentar tres títulos The Ring, entonces vienen retos muy importantes, los tomamos con mucho cuidado, con mucho profesionalismo y sabemos que ese día va a haber una gran pelea", declaró su entrenador Eddy Reynoso.

