Canelo Álvarez: ‘La gente nunca me da el crédito en mis triunfos’

Saúl Álvarez enfrentará a Gennady Golovkin en una tercera pelea el 17 de septiembre en el T-Mobile de Las Vegas, pero el mexicano confesó que a pesar de que pelea en contra de los mejores boxeadores del mundo, sus peleas nunca tienen el mérito que merecen por parte de la afición.

“Estoy ocupado peleando con los mejores del mundo (por eso tanto tiempo entre a segunda y tercera pelea) e igual la gente no me va a dar el crédito si le gano, por eso solo me enfoco en hacer lo mejor para mí y lo que más sume en mi carrera”, dijo Canelo en conferencia de prensa promocionando su trilogía con GGG.

Entre otros temas, Canelo Álvarez mencionó que solo él y su equipo se dio la derrota ante Dmitry Bivol en mayo pasado, donde aseguró que fue un cansancio y ya vendrá su revancha, pero no hablará más del caso.

“No quiero hablar mucho de eso porque no quiero poner excusas, solo los que formamos el equipo sabemos lo qué paso, por qué me cansé. Si ven la pelea los primeros cinco rounds los gané y luego empecé a cansarme.

“Pasaron muchas cosas y no quiero poner pretextos. Ya vendrá la mía, tendré mi oportunidad y las cosas serán diferentes, no quiero hablar más de eso, tomo la derrota como es”, comentó Saúl.

Por último, Canelo Álvarez confesó que su próxima revancha ante Dmitry será en las 175 libras porque no quiere que la gente ponga pretextos. “Siempre he dicho que el peso en el que mejor me siento son las 168 libras, pero contra Bivol la revancha sería en las 175 libras porque no quiero que existan excusas.

“Siempre me están diciendo cosas del peso, que, si acomodo cosas, por eso si se hace una nueva pelea con Bivol será en 175 libras para quitar pretextos”, finalizó el mexicno.

