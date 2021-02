Canelo Álvarez: 'Las críticas no me importan , nunca los dejo contentos'

Saúl “Canelo” Álvarez no tuvo inconvenientes para derrotar a Avni Yildirim, un rival evidentemente de nivel inferior, por lo que el mexicano fue criticado al no combatir ante un contrincante de jerarquía. Sin embargo, el tapatío se dijo indiferente a lo que se diga de él, pues este pelea era una obligación en su objetivo de la unificación de las 168 libras.

Canelo explicó que previo a la pelea ante Callum Smith, prometió que el ganador de aquel combate iba a ir directo a enfrentarse con Yildirim, siendo un 'requisito' para unificar.

#CaneloEsAzteca #Canelo en la mesa del #BoxAztecaTeam con todas sus impresiones de la batalla de esta noche. ¡Atención al campeón! EN VIVO https://t.co/SAdJsIGxrT pic.twitter.com/u6tdQ5MGx1 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 28, 2021

"No me importan las críticas, las sigo recibiendo. Peleé con el mejor en las 168 libras en diciembre (Callum Smith) y no los dejo contentos", declaró Álvarez (55-1-2, 36 KO’s) en entrevista con Box Azteca.

"Si no hubiera tenido el objetivo de ganar en las 168 libras todos los campeonatos, no hubiera hecho esta pelea. Si no quisiera unificar los campeonatos, no hubiera hecho esta pelea, está en el camino a lo que quiero hacer y por eso se dio", explicó.

