Canelo Álvarez ‘ninguneó’ a David Benavidez: ‘Cómo voy a pelear con él si no ha ganado nada’

A la par de que Canelo Álvarez se coronaba ante Golovkin se empezó a hablar sobre por qué el tapatío no enfrentaba a boxeadores mexicanos.

El campeón le respondió a David Benavidez, pugilista mexicoamericano quien supuestamente ya ha retado en más de una ocasión a Saúl.

“Cuando dije que no peleo con mexicanos es porque siento que yo represento a México y no es lo mismo ellos que yo, por eso lo digo y no es arrogancia”, expresó en una entrevista posterior a la lucha con GGG.

“A los mejores del mundo me les he pegado un tiro, por favor, cómo voy a pelear con Benavidez que no ha ganado nada y así los demás perdedores. No me falten al respeto con eso”, comentó.

“Todo el mundo dice que puede ganarme, pero muy poquito lo han logrado, solo dos han podido”, concluyó el tapatío.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OSCAR DE LA HOYA SOBRE CANELO VS GGG 3: "LA PELEA FUE JODIDA, HOMBRE. GGG ES VIEJO COMO LA CHIN…"