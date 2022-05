Canelo Álvarez sobre pelea contra Usyk: 'Es un honor que todos quieran enfrentarme'

LAS VEGAS.- Si bien Saúl Álvarez no descarta subir hasta 201 libras para protagonizar una batalla ante el ucraniano el campeón mundial Pesado Olexandr Usyk, el mexicano enfatizó que está concentrado en su pelea de este sábado.

Usyk, supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), no tiene problemas en bajar de peso para enfrentar al mejor libra por libra del planeta.

“Dicen muchas cosas (sobre subir de división y pelearle a Usyk) y como peleador a mí no me importa, yo peleo con todos, pero primero es lo primero. Tengo esta pelea delante de mí (ante Dmitry Bivol) y lo demás no me importa. ¿Pero porqué no pelearle a Usyk?”, declaró “Canelo” en charla con periodistas.

El campeón mundial en cuatro divisiones se dijo halagado por la cantidad de peleadores que quieren enfrentarlo.

“Está bien. Al contrario, es un honor para mí estar en esta posición y que todos quieran enfrentarme, la verdad que es un honor para mí”, mencionó Saúl, quien habló sobre el deseo de Jake Paul de enfrentarlo.

“Siempre me pregunto por qué siempre me preguntan especialmente por esa pelea. Tal vez en dos años podríamos hablar de eso. Tal vez, tal vez sí (me amarían por noquearlo). Espero que mejore mucho más y que haga un gran trabajo, espero que lo tome en serio.

Todo es bueno para el boxeo (incluso su presencia) todo lo que traiga fanáticos a esto esta bien. No es loco que piense en pelear conmigo, en soñar con algo, necesitas poner metas en tu mente, sueños... como dije es un buen sueño”.

