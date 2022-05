Canelo Álvarez sobre incursionar al peso Semipesado: 'Son retos que me gustan'

Hombre de retos. Previo al combate ante el ruso Dmitry Bivol por el Supercampeonato Semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, el pugilista mexicano, Saúl Álvarez, se mostró optimista ante los nuevos retos a los que su carrera lo lleva.

En entrevista con TUDN, el Canelo compartió su postura sobre incorporarse a nuevas categorías y también analizó a su próximo rival.

"Puede ser, uno nunca sabe, son los retos que me gustan y puede ser que sí. La verdad me siento muy bien… en las peleas grandes. Me siento a gusto con la gente, me siento contento por estar nuevamente en Las Vegas y listo para lo que se viene.

"No lo puedes analizar aquí, ya lo hemos visto en videos. Es un gran peleador, es un gran peleador el cual utiliza muy bien su jab, su distancia, entonces sabemos que es un gran peleador, pero obviamente tenemos lo nuestro y tenemos para eso", explicó.

