Canelo Álvarez previo a enfrentar a Bivol: 'Es una motivación de seguir haciendo historia'

Saúl Álvarez celebrará su pelea número 15 en Las Vegas, Nevada, con el objetivo de sumar un título más a su legado: el Supercampeonato Semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El mejor libra por libra del planeta buscará arrebatarle este sábado la corona al peleador invicto ruso Dmitry Bivol (19-0, 11 KO’s) en la T-Mobile Arena donde el mexicano es el favorito para salir con los brazos en alto.

“Me siento muy contento, siempre me reciben muy bonito. Ayer estábamos contando las veces que he peleado en Las Vegas, son 15 y la verdad que estoy muy contento de estar aquí, gracias a todos por su apoyo, como siempre.

“Esto es motivación y reto para mí, es parte de mi vida y lo tomo así, es una motivación de seguir haciendo historia. Amo el boxeo, amo lo que hago y eso es lo que me genera las ganas de seguir hacer historia”, declaró el tapatío en la llegada oficial en el MGM Grand.

“Canelo” Álvarez (57-1-2, 39 KO’s) regresará al ring después de convertirse en el primer campeón mundial indiscutido de las 168 libras de la historia, en noviembre pasado, en una división superior (175 libras) donde ya se coronó monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en noviembre de 2019.

“Es lo que me mantiene vivo, me gusta la adrenalina, me gusta ser competitivo.

“(Esperen) lo mejor de mí, como siempre, (voy a) dar lo mejor de mí, entregar todo arriba del cuadrilátero y obviamente un triunfo para la historia de México”, enfatizó Álvarez, quien hizo su arribo con los acorde de “México Lindo y Querido” y fue ovacionado por al menos 200 fanáticos.

