Canelo Álvarez tras victoria sobre Saunders: 'Le quebré el pómulo y sabía que ya no saldría'

Saúl 'Canelo' Álvarez sigue sumando victorias. Tras la victoria sobre Billy Joe Saunders, que le permitió unificar los títulos de Peso Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, el mexicano aseguró que la pelea no fue tan difícil y supo que el británico no continuaría la batalla tras fracturarle el pómulo.

"Le quebré el pómulo y sabía que ya no iba a salir. Llegué a la esquina y dije que ya no iba a salir. No fue tan difícil como lo esperaba. Gané round por round, sabía que esto se iba a dar", explicó para ESPN.

El tapatío, que había prometido noquear entre el octavo y décimo round, tuvo además palabras de agradecimiento y reconocimiento a su entrenador Eddy Reynoso.

"Aquí está el mejor entrenador, yo sólo me preparo. Él me dice haz esto y yo lo hago", apuntó Álavrez, quien además agradeció al público. "De corazón muchas gracias, gracias a todos, ¡Viva México, cabrones".

Por último, el mexicano riteró su confianza en poder cerrar el combate contra Caleb Plant.

