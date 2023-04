Canelo Álvarez vuelve a arrinconar a Juan Manuel Márquez con sus comentarios

Saúl 'Canelo' Álvarez no para de atacar a Juan Manuel 'Dinamita' Márquez, quien recientemente fue severo con el de Jalisco por su próximo enfrentamiento contra John Ryder. Álvarez sostendrá el conflicto en su natal Guadalajara a inicios de mayo.

¿CUÁL ES EL PLEITO ENTRE AMBOS?

Las declaraciones han ido y venido entre ambos atletas. Primero, Dinamita criticó a Álvarez por elegir al británico Ryder como rival. "No lo exigirá en nada", dijo Márquez. Además, le reclamó el no buscar un combate con David Benavidez y el argumento que suele usar de que no le gusta pelear contra otros mexicanos.

La primera respuesta de Saúl fue por medio de una charla con la revista Rolling Stone, en la que llamó “podrido de la cabeza” a Márquez y lamentó que como compatriota siempre tenga algo negativo que decir de su carrera, que actualmente lo tiene como Campeón Mundial Indiscutido del peso Súper Medio.

Una nueva entrevista al tapatío ha servido para que le arroje otra pedrada al Dinamita, quien cerró su trayectoria profesional con marca de 56 victorias, siete derrotas y un empate, siendo su momento más memorable el nocaut a Manny Pacquiao en diciembre del 2012 en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

“Todo eso forma parte de esto como figura pública, como atleta profesional, siempre hubo críticas en el pasado, las sigue habiendo y seguirán. Es una división entre los haters y los que me apoyan, que estoy seguro son muchos más”, declaró Canelo a la agencia de noticias AP.

“No hay que ponerle atención a personas como él que están podridas de su cabeza”, dice ‘Canelo’ Álvarez sobre Juan Manuel Márquez. El mexicano nos habló sobre su retorno al cuadrilátero en México y mucho más.https://t.co/yzLmnYbZUD — Rolling Stone en Español - México (@RollingStoneMX) April 19, 2023

Álvarez Barragán reafirmó en dicha entrevista los conceptos que había dado sobre Márquez, al que nuevamente llamó envidioso. De cualquier forma, dejó en claro que la opinión del expeleador no le importa en lo absoluto: “No lo tomo en cuenta, no me afecta lo que hable”, aseveró.

DINAMITA LE NEGÓ UNA PELEA AL CANELO

El encono entre estos personajes no es nuevo, data de los años en activo del Dinamita, quien despreció al Canelo en el inicio de su trayectoria al negarse a pelear con él. El pelirrojo tenía 20 años cuando lanzó el reto a Márquez, quien en un programa de televisión criticó que Álvarez pelearía contra el inglés Matthew Hatton, que no estaba entre los diez primeros clasificados de los Superwélter.

“Si tiene tantas dudas, que se suba al ring conmigo. Si lo hizo para pelear con Floyd Mayweather, no creo que tenga problema en enfrentarme a mí si tanto duda de mis capacidades”, dijo Canelo en aquel entonces para buscar treparse al cuadrilátero con la leyenda.

“A estas alturas de mi carrera no estamos para buscar algo que no puede ser. Yo subo de peso quizá para pelear contra Manny Pacquiao, si voy a tomar un riesgo que sea por algo bueno y vamos a dar un paso hacia adelante”, fue la respuesta de Juan Manuel, negándole a Saúl la pelea.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RYAN GARCÍA ACEPTA LA APUESTA DE GERVONTA DAVIS POR TODA LA BOLSA EN LA PELEA DEL SÁBADO