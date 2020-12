Chris Colbert: 'Demostraré que soy uno de los mejores boxeadores del mundo'

El campeón invicto Interino Superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Chris Colbert, quiere disputar el título absoluto y colocarse como el rival a vencer en las 130 libras.

Rumbo a su objetivo, "Primetime" Colbert (14-0, 5 KO's), de 24 años de edad, hará la primera defensa de su corona ante el panameño Jaime Arboleda (16-1-0, 13 KO's) en la pelea estelar de Premier Boxing Champions en el Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut.

"Esta es una de las divisiones más difíciles del boxeo y me encanta competir en esta. Es genial que me pueda destacar en una división con tanto talento y ojalá que esto me lleve a las grandes peleas que necesito.

"No siento que haya un rival en particular al que esté apuntando, pero Gervonta Davis (campeón mundial Superpluma AMB), Leo Santa Cruz (excampeón AMB) y Jamel Herring (monarca OMB) serían grandes oponentes para mí. Derrotarlos me permitiría ser 'el tipo a vencer' en la división", declaró el oriundo de Brooklyn, Nueva York, después de su entrenamiento.

Colbert tiene confianza de que saldrá con los brazos en alto ante Arboleda, a quien buscará derrotar por la vía del cloroformo y demostrar que es de los mejores contendientes de la división.

"Siempre supe que iba a llegar aquí. Todo forma parte del plan de Dios. Simplemente será otro día más para mí y les demostraré a todos por qué soy uno de los mejores del mundo en las 130 libras", enfatizó.

"Estaré listo para lo que él tenga para ofrecer. Mi expectativa es que él intente presionarme y cansarme, ya que esa es realmente la única posibilidad que tiene (para ganar). No puede boxear mejor que yo, eso no va a suceder. Sin embargo, a mí me encanta intercambiar golpes y estaré listo para lo que sea que él haga. Espero que no corra o me abrace ya que me encantaría noquearlo temprano", mencionó.

Su última pelea fue el 18 de enero pasado ante el también panameño Jezzrel Corrales a quien derrotó por decisión unánime. Mientras que Arboleda se impuso por decisión dividida al puertorriqueño Jayson Vélez.